جنگ سردی بین آمریکا و روسیه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " کاندولیزا رایس" در یک سخنرانی در مراسم افتتاح اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به ضعفهای " ولادیمیر پوتین" در زمینه سیاست انرژی و نبود کنترل بر قدرت دولت اشاره کرد.

وی تصریح کرد:" یقینا ناامیدیهایی وجود داشته، مسکو باید وارد یک اقتصاد شفاف و باز انرژی جهانی شود."

رایس با اشاره به اینکه روسیه امروز ازآزادیهای قابل ملاحظه شخصی و اقتصادی برخوردار است، تاکید کرد که هنوز تا آن مرحله از اصلاحات دموکراتیک که مطلوب نظر است، راه زیادی باقی است.

وی افزود:" ما فکر می کنیم که بزرگی و عظمت روسیه در نهایت و به بهترین شکل با آزادی بیشتر سیاسی برای مردم این کشور و همچنین از طریق ایجاد نهادهای محکمی که قدرت دولت را کنترل و نظارت می کنند، تضمین خواهد شد."

روابط واشنگتن و مسکو طی ماههای اخیر به قدری تنش دارشده که برخی ازلفاظیها ناظران سیاسی را به یاد روزهای تاریک جنگ سرد انداخته است.

یکی از عوامل موثر بر این تنشها طرحهای آمریکا برای استقرار سپر موشکی خود در شرق اروپاست که روسیه با آن مخالفت کرده است.رایس گفت:" صحبتهای اخیر از جنگ سرد تا حد اغراق آمیزی بی معنی است. "

وی اظهارداشت:" مشکلات هرچه که باشد اما هیچ کس نمی تواند جهانی را تصور کند که در آن بدون همکاری آمریکا و روسیه هیچ یک از چالشهای ما بهتر حل شود."