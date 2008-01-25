به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کردستان رپورت، رمان "قصه گنجی" (monoga genji tari) توسط شیکبیو - که به عنوان یک معلم در خاندان امپراطوری ژاپن خدمت می کرده - در سال 1008 در روستای هیان کوبوتوی نوشته شده است.

کتاب مذکور را نخستین رمان روان شناختی تاریخ جهان دانسته اند. کارشناسان برجسته از این اثر به عنوان "تاج مدنیت ژاپن" یاد کرده اند که همتایی در ادبیات مغرب زمین ندارد؛ هر چند باستان شناسان آن را بعد از اثری بسیار قدیمی و در عین حال گمشده از "مارسل برستای" دومین اثر ادبی جهان می شناسند.

به خاطر جایگاه این کتاب و ارزش آن در میان مردم ژاپن، قرار است جشنواره بزرگی با اجرای مراسمهای سنتی در کیوتو برپا شود و برنامه های این جشن در برخی دیگر از شهرهای مهم دنیا به اجرا درآید تا جایگاه این رمان برای مردم سراسر دنیا شناخته تر شود.

به گزارش مهر، پنج ماه پیش بود که "ادوارد زایدنشتیکر" نویسنده و مترجم آمریکایی و مترجم "قصه گنجی" (قدیمی ترین قصه دنیا) در سن 88 سالگی در توکیو درگذشت. او این اثر را که متعلق به ژاپن در قرن 11 میلادی و داستان زندگی درباری را در دوره سلسله "هیان" بوده، در سال 1976 به انگلیسی ترجمه کرد. بود. زایدنشتیکر به خاطر این ترجمه ها جوایز پولیتزر و نوبل را هم دریافت کرد.