مردم قم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین فردا تظاهرات می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم آمده است با تهاجم ددمنشانه دژخیمان رژیم غاصب صهیونیستی به نوار غزه، کشتار بی ‌رحمانه زنان، مردان و کودکان بی‌دفاع و ویران کردن خانه و کاشانه و تخریب زیرساختهای فلسطین با پشتیبانی همه جانبه سردمداران خون آشام آمریکای جنایت‌ پیشه، فریاد مظلومانه "یا للمسلمین" فلسطینیان به گوش می ‌رسد و مردم شریف و متدین قم با احساس مسئولیت دینی همگام با امت حزب‌ الله ایران اسلامی به ندای حق طلبانه مسلمانان مظلوم پاسخ مثبت داده و با شرکت غیرتمندانه و خروشان در تظاهرات ضد صهیونیستی حمایت قاطع خود را از مقاومت شجاعانه شیر زنان و دلیر مردان غزه اعلام و با مشتهای گره ‌کرده و فریادهای کوبنده جنایات سفاکان رژیم اشغالگر قدس و استکبار سیه‌ روی را محکوم خواهند کرد.



بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم این تظاهرات روز جمعه این هفته بعد از نماز جمعه از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت چهار راه شهدا برگزار خواهد شد.