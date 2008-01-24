کارخانجات قند آذربایجان غربی 513 میلیارد ریال به کشاورزان بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده، صبح امروز در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی افزود: این کارخانجات تاکنون پول خرید چغندر قند 15 هزار کشاورز را نداده اند.

وی با اشاره به فعالیت پنج کارخانه قند در استان آذربایجان غربی اظهار داشت: این کارخانجات تاکنون یک میلیون و 500 هزار تن چغندر قند از کشاورزان خریداری کرده اند.

ابراهیم حق جو، سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی نیز در این نشست تاکید کرد: با تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات قند استان از محل اعتبارات در اختیار بانکهای عامل مشکلات پرداخت مطالبات چغندرکاران حل می شود.

در این جلسه تامین سرمایه در گردش کارخانجات قند آذربایجان غربی به تصویب اعضا رسید.

در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی همچنین پرداخت تسهیلات به 17 طرح اقتصادی زودبازده به میزان 53 میلیارد و 467 میلیون ریال با اشتغالزایی برای 183 نفر تصویب شد.