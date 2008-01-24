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۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۴

شینهوا :

خطر رویارویی با ایران از بین رفته است

خطر رویارویی با ایران از بین رفته است

خبرگزاری چین در تحلیلی با اشاره به نشست اخیرکشورهای 1+5 در برلین نوشت :گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا و همکاری ایران با آژانس برای پاسخ دادن به سوالات باقیمانده،خطر رویارویی درپرونده هسته‌ای را نیز از بین برده است.

به گارش خبرگزاری مهر، شینهوا در ادامه گزارش خود نوشت : وزیران خارجه کشورهای 1+5 در برلین درباره پرونده هسته‌ ای ایران گفتگو کردند و بجای رویارویی درصدد یافتن راهکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به مسئله هسته ‌ای ایران هستند.

خبرگزاری چین تاکید کرد: حتی وزیر خارجه آلمان که کشورش نشست گروه ‪ ۵+۱‬را میزبانی کرد ، از تحریم سخن به میان نیاورده ‌و در دیدارش با " یانگ جیه ‌چی" وزیر خارجه چین، به چنین موضوعی اشاره نکرد.

درهمین رابطه، گروه اعزامی چین به نشت برلین، به خبرگزاری شینهوا گفت: وزیرخارجه چین بر تلاشهای دیپلماتیک برای شکست بن ‌بست در حل پرونده هسته ‌ای ایران تاکید کرده‌ وگفته ‌است که اقدامات شورای امنیت باید برای حل هدفمند پرونده هسته‌ ای ایران مساعد باشد.

شینهوا در ادامه از قول تحلیلگران نوشت: گزارش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت هسته‌ ای ایران باعث شده  تا روسیه و چین در مورد تحریمهای بیشتر علیه ایران تمایلی نشان ندهند.

خبرگزاری چین درپایان این گزارش تاکید کرد که گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا و همکاری ایران با آژانس برای پاسخ دادن به پرسشهای باقیمانده، خطر رویارویی درپرونده هسته ‌ای را نیز از بین برده است.

کد مطلب 626369

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