اهدای قلم زرین فارابی به برترین پژوهشگران علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر علیخانی با بیان این مطلب افزود: «قلم زرین فارابی» مهمترین جایزه ای است که در جشنواره بینالمللی فارابی فقط به پژوهشگران رتبه اول گروههای 9 گانه علمی و پژوهشی در رشتههای مختلف علوم انسانی و اسلامی اهدا میشود.
سرپرست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: با توجه به اینکه در نخستین جشنواره بین المللی فارابی در برخی گروهها، پژوهشگر حائز رتبه اول انتخاب نشده است در این دوره فقط 5 نفر از پژوهشگران برتر علوم انسانی کشور به افتخار کسب لوح و قلم زرین فارابی نایل خواهند شد.
با توجه به اینکه جشنواره بینالمللی فارابی با هدف رشد و توسعه علوم انسانی و به منظور معرفی و عرضه آثار اندیشمندان، فرهیختگان و محققان حوزههای مختلف علوم انسانی و اسلامی در سطح بینالمللی شکل گرفته است «قلم زرین فارابی» به عنوان عالیترین نماد علمی و پژوهشی ایرانی در حوزه علوم انسانی شناخته میشود که اهدای آن صرفاً به اندیشمندانی خواهد بود که آثار علمی و پژوهشی آنها پروسهها و فرآیندهای مختلف پژوهشی و موازین علمی جشنواره را پشت سرگذاشته و حائز امتیازات ویژه در مراحل مختلف ارزیابی و داوری باشند.
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