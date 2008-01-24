سنیوره با مبارک دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، آخرین تحولات لبنان در سایه تعویق انتخاب رئیس جمهوری در این کشور و تلاشهای انجام شده به ویژه تلاشهای اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

حسنی مبارک روز گذشته گفته بود: طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان بهترین ابتکارعمل برای از بین بردن بحران کنونی لبنان است زیرا این طرح یک طرح عادلانه است.

رئیس جمهوری مصر در عین حال نسبت به اینکه بحران لبنان به مسئله درگیریهای شخصی تبدیل شود؛ هشدار داد زیرا این امر به ضرر ملت لبنان خواهد بود.

اتحادیه عرب 15 دیماه با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی بدون ارحجیت یک گروه بر دیگری و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

موسی به منظور رایزنی با مقامهای لبنانی درباره اجرای طرح مذکور تاکنون دو بار به لبنان سفر کرد اما موفق به ایجاد توافق میان گروههای لبنانی نشد و در پایان سفر دوم خود اعلام کرد که حل بحران لبنان به فعالیت بسیار نیاز دارد.

انتخابات رئیس جمهوری لبنان تاکنون 13 بار به تعویق افتاده و به 22 بهمن موکول شده است.