شهردار تهران عازم داووس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی اقتصاد یک نهاد مستقل و غیر دولتی بین المللی است که همه ساله رهبران و مدیران ارشد سیاسی ، اقتصادی ، تجاری و مذهبی جهان و صاحب نظران برتر این حوزه ها را در دهکده داووس گردهم می آورد تا از طریق مشارکت و تبادل نظر شرایط و روندهای جهانی را مورد ارزیابی قرار دهند و جهت گیری های کلی بین المللی را رصد کنند و برای بهبود زندگی شهروندان جامعه جهانی متعهد شوند .

بر این اساس، پروفسور شوآب یک استاد دانشگاه و اقتصاد دان مشهورسوئیسی است که برای اولین بار در سال 1971 به ابتکار شخصی خود تعدادی از اقتصاد دانان ، سرمایه گذاران و صاحبان صنایع مطرح جهان را برای هم اندیشی درباره موضوعات اقتصادی جهان و یافتن راه کارهایی برای بهبود شرایط زیست شهروندان و ارتقای بهره وری ، به داووس دعوت کرد .

پس از آن این مجمع سال به سال گسترده تر شد و به اهمیت آن به عنوان یک همایش تخصصی و تصمیم ساز جهانی افزوده شد وامسال پروفسور شوآب شخصا از دکتر قالیباف برای حضور در این اجلاس دعوت به عمل آورده است .

بنا بر این گزارش ، اجلاس امسال با تاکید بر موضوع " قدرت نوآوری مشارکت جویانه ( The Power Of collaborative Innovation ) " حول محورهای همکاری و رقابت در تجارت ، تبیین نا امنی های اقتصادی و سرمایه گذاری ، پیوند منافع برای عبور از اختلافات و شکاف ها ، کشف جهت گیری های نوین علم و فن آوری و در ک تحولات آینده در حوزه جوامع و ارزش ها، متمرکز شده است .

همچنین امسال به دلیل جایگاه ویژه کلان شهر ها در شکل گیری اقتصادهای نوین و جریان های بین المللی ، برای اولین بار موضوع شهری شدن جهان و مدیریت شهرها در قرن حاضر به عنوان یکی از محورهای اجلاس مورد توجه واقع شده است و بناست تعدادی از شهرداران مهم جهان از جمله شهردار تهران برای هم فکری و تبادل تجارب و دید گاه های خود در داووس گرد هم آیند .

بر اساس این گزارش ، شهردار تهران علاوه بر شرکت در نشست های تخصصی شهرداران ، با برخی از همتایان خود و صاحب نظران بین المللی با هدف توسعه و تقویت همکاری های متقابل شهری ، ملاقات خواهد داشت .