حجت الاسلام عباسعلی اختری رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی هفته گذشته در کمیسیون فرهنگی 2 جلسه بودجه برگزار و پیشنهاداتی ارائه شد، اظهار داشت: پیشنهادهای این جلسه مبنی بر این بود که برخی از دستگاه‌هایی که اعتبارات کمی داشتند درخواست می کردند که از منبع یا ردیفی به آنها اعتبار داده شود.

وی با اشاره به انبوه این پیشنهادها تصریح کرد: تنها نیمی از پیشنهادات بررسی و بقیه به روز یکشنبه موکول شد. پس از بررسی از طریق کمیسیون فرهنگی که تخصصی است به کمسیون تلفیق داده می شود و پس از بررسیهای لازم از سوی کمیسیون تلفیق گزارشهای آن به صحن علنی مجلس می رود و هر کدام از دستگاه‌ها و نمایندگان نیز در این جلسه حضور خواهند داشت. در صورتی که کمیسیون فرهنگی و کمیسیون تلفیق با اعتبار پیشنهادی آنها موافقت نکردند، در صحن علنی مجلس بیان می کنند تا در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: طی این جلسات بیش از 50 مورد پیشنهاد از سوی نهادها و دستگاه‌های فرهنگی چون وزارت ارشاد، سازمان اسناد ملی، وزارت اوقاف و خیریه، شورای فرهنگی زنان، فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشجویان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بنیاد حفظ ارزشها و آثار دفاع مقدس، سازمان حج و زیارت ارائه شد که همه خواستار افزایش بودجه بودند.

حجت الاسلام اختری با اشاره به اینکه در لایحه امسال بخش بودجه فرهنگی نسبت به سالهای 84 و 85 حتی 86 بسیار خوب بوده است، یادآور شد: به حد مطلوب و آرمانی رسیدن بسیار مشکل است و هزینه زیادی می خواهد. هر چه امکانات و بودجه در بخش فرهنگی، تبلیغات، تربیت بدنی، سازمان ملی جوانان، صنایع دستی، کتابخوانی، چاپ کتاب، حوزه هنری بیشتر باشد بازدهی بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: باید به تدریج عیوب و نقایص بخش فرهنگی از بین برود و اگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی هر لایحه اقتصادی و سیاسی پیوست فرهنگ داشته باشد، در بخش فرهنگ به حد مطلوب می رسیم.