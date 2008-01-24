به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میرجلال‌الدین کزازی مترجم، نویسنده و پژوهشگر ادبیات در آستانه برگزاری جشنواره فارابی با بیان این مطلب، برگزاری جشنواره فارابی را حرکتی فرخنده توصیف کرد که می‌تواند گونه‌ای جنبش و پویایی در زمینه علوم انسانی در جامعه ایرانی پدید آورد.

وی اضافه کرد: در این روزگار که روزگار گسترش فناوری است ما بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم که به علوم انسانی بیندیشیم و بپردازیم و بکوشیم این دانش آن ارج و ارزش و پایگاهی را که می‌باید داشته باشد به دست بیاورد.

جشنواره بین المللی فارابی 6 بهمن ماه با حضور رئیس جمهور، وزیر علوم و جمعی از دانشمندان و فرهیختگان علوم انسانی در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد. در این جشنواره به 30 نفر از برگزیدگان داخلی و خارجی جوایزی اهدا خواهد شد.