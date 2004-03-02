پيشكسوتان حرفه تحليلگري سرمايه گذاري مورد تجليل قرار مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين مراسم كه با حضور مسوولان بلند پايه اقتصادي بازارهاي مالي ايران برگزار مي شود در مجموع از30 پيشكسوت حرفه تحليلگري مالي درايران تقدير و تجليل به عمل خواهد آمد.

موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران به عنوان برگزار كننده اين مراسم اميدوار است كه با كمك به پيشكسوتان بتواند در سالهاي آتي ضمن معرفي خدمات تعداد ديگري ازاساتيد و با معرفي آنان به جامعه بازارهاي مالي ايران گامي بزرگ در جهت ارتقا پيشرفت و شناساندن هر چه بيشتر حرفه تحليلگري مالي در چارچوب اقتصاد ايران بردارد.

پيشكسوتان ياد شده بر اساس معيارهايي چون داشتن حداقل 20 سال سابقه كاردر صنعت سرمايه گذاري و ارزيابي هاي اقتصادي برگزيده شده اند . در اين مراسم كه با حضور نماينده انجمن تحليلگران رسمي بين المللي سرمايه گذاري و دبير كل انجمن تحليلگران مالي فرانسه و همچنين مديريت فدراسيون اسيايي تحليلگران اوراق بهادار برگزار مي شود و نخستين دوره تخصصي تحليلگري رسمي بين المللي سرمايه گذاري Ciia آغاز به كارخواهد كرد. بر اساس نتايج آزمون بعمل آمده در اين دوره حدود 50 نفر پذيرفته شده اند كه دوره دو ساله تحليلگران رسمي بين المللي سرمايه گذاري Ciia تحت نظارت انجمن تحليلگران رسمي بين المللي سرمايه گذاري را طي خواهند كرد و موفق به اخذ گواهينامه تخصصي مربوط خواهند شد كه اين گواهينامه از اعتبار بين المللي برخوردار مي باشد.

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