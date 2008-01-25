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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۱

پرواز با صندلی مغناطیسی؛

ساخت صندلی ویژه ای که انسان را در هوا شناور می‌کند

ساخت صندلی ویژه ای که انسان را در هوا شناور می‌کند

مبتکران یک شرکت انگلیسی موفق به ساخت صندلی راحتی مغناطیسی با قابلیت القای احساس شناور بودن در هوا شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این محصول جدید از دنیای فناوریهای نوین که بالغ بر 11 هزار و 500 دلار قیمت دارد با استفاده از نیروی مغناطیس احساس شناور شدن در هوا به فرد کاربر منتقل می کند.

این درحالی است که شناور شدن فرد در هوا تنها به وسیله نیروی مغناطیس صورت گرفته و هیچ نیرو یا عامل نگاه دارنده دیگری در این بین وجود ندارد.

اساس عمل این صندلی عدم تبعیت از قانون جاذبه زمین آن هم به وسیله استفاده از نیروهای مغناطیسی دافع یکدیگر عنوان شده است.

بر اساس گزارش گیزمگ، این صندلی که در شرکت انگلیسی "هویرت" طراحی و ساخته شده است جنبه های مثبت درمانی نیز دارد.

به کارگیری نیروهای مغناطیسی موجب می شود افرادی که به دردهای مزمن کمر و ماهیچه ای مبتلا هستند به مرور احساس آرامش و التیام پیدا کنند.

کد مطلب 626417

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