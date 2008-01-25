فعالیت انجمنهای بیماران خاص در سال آینده محدود می شود

احمد قویدل، با اشاره به این مطلب که نتیجه قطع حمایتهای دولتی از انجمنهای بیماریهای خاص در سال آینده معلوم خواهد شد، به خبرنگار مهر گفت: به طور حتم قطع این حمایت، در روند ارائه خدمات انجمنها به بیماران تغییراتی ایجاد می کند که نتیجه آن ارجاع بیماران به سیستم وزارت بهداشت و پاسخگویی این وزارتخانه به آنان خواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود بودجه این قبیل انجمنها به وزارت رفاه انتقال یافته است، افزود: پولی که تحت عنوان حمایت از بیماران خاص به وزارت رفاه منتقل شده مربوط به امور بیمه گری بوده است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، اظهار داشت: این منصفانه نیست که وزارت رفاه را مورد انتقاد قرار داد، زیرا وزارتخانه ای (وزارت بهداشت) که 15 سال مسئول بوده می بایست پیش بینی های لازم را صورت می داد.

قویدل، با اشاره به ردیف اعتبار 503935 در برنامه چهارم توسعه که طی آن 3 هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته تا در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر هزینه شود، گفت: در تبصره 15 این قانون به صورت مشخص قید شده که 25 درصد از این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد تا برای پرداخت دیه هموفیلی ها و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و ام اس) هزینه شود.

وی ادامه داد: در این تبصره کمک به انجمنها پیش بینی شده بود و این موضوع کاملا مشخص است که در اثر عدم دقت وزارت بهداشت، قطع حمایت از انجمنها صورت گرفته است.

قویدل با اشاره به اینکه از ابتدای سال وزارت بهداشت در خصوص قطع حمایتهای خود از انجمنها هیچ اطلاعی نداده بود، افزود: متاسفانه آن چیزی که این همه سر و صدا به پا کرده است، تنها 300 میلیون تومان کمک سالیانه است که از محل 75 میلیارد ریال اعتبار در اختیار وزارت بهداشت به انجمنها صورت می گرفت.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: در واقع این بحث غلطی است که انجمن ها این کمک را برای امور خود هزینه می کنند و قطعا نتیجه آن در سال آینده مشخص خواهد شد.