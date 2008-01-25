سلاح ضد مقاومت استکبار بر حماس متمرکز شده است

دکتر محمد الشمص، مدیر دفتر شبکه المنار لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل آخرین تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، مخالفت آمریکا با قطعنامه پیشنهادی لیبی به شورای امنیت علیه اسرائیل را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: باید توجه داشته باشید که اولا این اولین بار نیست که آمریکا به حمایت از رژیم صهیونیستی می پردازد و تا کنون دهها بار است که قطعنامه های محکومیت رژیم اشغالگر قدس از سوی ایالات متحده وتو شده است.

وی حمایت های بی دریغ آمریکا از جنایات اسرائیل را کاملا طبیعی دانست و افزود: به نظر می رسد که ریشه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی را باید در تحولات جدید منطقه از جمله شکست اسرائیل از حزب الله لبنان در جریان جنگ 33 روزه، دیدار بوش و اولمرت و چراغ سبز واشنگتن به تل آویو جهت تحقق نقشه های مربوط به خاورمیانه جدید جستجو کرد.

اسرائل با پشتیبانی قاطع آمریکا در پی جبران شکست تاریخی خود از حزب الله در جریان جنگ 33 روزه برآمده و تمام تلاش خود را به کار بسته تا شاید از این طریق گزارشی که طی روزهای آتی از سوی کمیته وینوگراد منتشر خواهد شد را تحت الشعاع قرار دهد

شمص ادامه داد: حقیقت آن است که آمریکایی ها در تمام جنایاتی که در اراضی اشغالی و به خصوص در این روزها در باریکه غزه در حال وقوع است، شریک هستند و درگیری های جاری در فلسطین نیز جنگی بین آمریکا و اسرائیل با مردم مظلوم فلسطین است که متاسفانه حمایت برخی کشورهای عرب منطقه را نیز به دنبال داشته است.

مدیر دفتر شبکه المنار لبنان در خصوص هدف رژیم صهیونیستی از ساماندهی دور تازه جنایات علیه مردم مظلوم فلسطین، گفت: به هر حال اسرائیل با پشتیبانی قاطع آمریکا در پی جبران شکست تاریخی خود از حزب الله در جریان جنگ 33 روزه برآمده و تمام تلاش خود را به کار بسته تا شاید از این طریق گزارشی که طی روزهای آتی از سوی کمیته وینوگراد منتشر خواهد شد را تحت الشعاع قرار دهد.

وی تحقق خاورمیانه جدید مورد نظر آمریکا را دیگر هدف رژیم صهیونیستی از پیگیری جنایات خود در نوار غزه عنوان کرد و اظهار داشت: در چارچوب طرح مذکور، نابودی کامل مقاومت اسلامی در لبنان، فلسطین و عراق هدف قرار گرفته و در واقع آمریکا در پی ایجاد خاورمیانه ای بدون سلاح مقاومت است چرا که با توجه به مواضع سست و شکننده کشورهای مسلمان منطقه، تنها مانع جدی سر راه تحقق خاورمیانه آمریکایی، مقاومت اسلامی است.

شمص تاکید کرد: البته آن ها باید بدانند که تلاش های سنگین شان برای محو مقاومت اسلامی در منطقه که در مقطع کنونی بر حماس متمرکز شده، نهایتا نتیجه ای در بر نخواهد داشت ولی افرادی چون آقای مبارک یا محمود عباس باید متوجه این واقعیت باشند که روزی باید در مقابل مسلمانان در برابر اعمال امروز خود پاسخگو باشند.