رشد 82 درصدی پرداخت زکات در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هادی محمدیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری، 21 روستای این استان شایسته سیاستهای تشویقی دولت در زمینه زکات تشخیص داده شده اند.
وی ادامه داد: بالغ بر 760 میلیون ریال زکات از این روستاها جمع آوری و مقرر شده است در راستای سیاستهای فوق از سوی وزارت کشور بالغ بر 660 میلیون ریال جهت انجام پروژه های عمرانی، فرهنگی و عام المنفعه به این روستاها اختصاص یابد.
معاون مشارکتهای کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: تاکنون مبلغ 50 میلیون ریال به منظور فرهنگ سازی این فریضه مظلوم هزینه و اقلامی مشتمل بر کتاب، بنر، نوار کاست، پوستر و... در سطح روستاها توزیع شده است.
محمدیان ادامه داد: به منظور رفع فقر و محرومیت از چهره جامعه اسلامی و نهادینه شدن فرهنگ پرداخت زکات، تفاهم نامه ای بین کمیته امداد و وزارت کشور مبنی بر تشویق روستاهای زکات دهنده نمونه منعقد شده است که بر این اساس تقریبا معادل مبلغ زکات پرداختی از سوی استانداری به آن روستاها اختصاص خواهد یافت.
نظر شما