رشد 82 درصدی پرداخت زکات در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هادی محمدیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری، 21 روستای این استان شایسته سیاستهای تشویقی دولت در زمینه زکات تشخیص داده شده اند.

وی ادامه داد: بالغ بر 760 میلیون ریال زکات از این روستاها جمع آوری و مقرر شده است در راستای سیاستهای فوق از سوی وزارت کشور بالغ بر 660 میلیون ریال جهت انجام پروژه های عمرانی، فرهنگی و عام المنفعه به این روستاها اختصاص یابد.

معاون مشارکتهای کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: تاکنون مبلغ 50 میلیون ریال به منظور فرهنگ سازی این فریضه مظلوم هزینه و اقلامی مشتمل بر کتاب، بنر، نوار کاست، پوستر و... در سطح روستاها توزیع شده است.

محمدیان ادامه داد: به منظور رفع فقر و محرومیت از چهره جامعه اسلامی و نهادینه شدن فرهنگ پرداخت زکات، تفاهم نامه ای بین کمیته امداد و وزارت کشور مبنی بر تشویق روستاهای زکات دهنده نمونه منعقد شده است که بر این اساس تقریبا معادل مبلغ زکات پرداختی از سوی استانداری به آن روستاها اختصاص خواهد یافت.