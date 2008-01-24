احداث فرودگاه سقز از مهمترین مصوبات سفر استانی هیئت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مسعود منصوری، صبح امروز در جلسه بررسی وضعیت ساخت فرودگاه سقز، افزود: ساخت فرودگاه سقز ضمن ایجاد اشتغال در زمان ساخت، چهره منطقه را دگرگون خواهد کرد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از فرودگاه سقز، ناوگان حمل و نقل هوایی استان توسعه و جذب سرمایه گذاران به استان را در پی خواهد داشت.

معاون فرماندار سقز با اشاره به محل ساخت فرودگاه سقز تصریح کرد: محل ساخت این فرودگاه به گونه ای است که علاوه بر استان کردستان بخشهایی از استانهای آذربایجان غربی و شرقی را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

منصوری بیان داشت: فرودگاه سقز در زمینی به مساحت 260 هکتار در حال احداث است که عملیات ساخت آن در سال جاری با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال آغاز شده است.

در ادامه این جلسه، مدیر فرودگاه های استان نیز با اشاره به توسعه فرودگاه سقز عنوان کرد: با توسعه باند فرودگاه، امکان نشت و برخاست هواپیماهای با ظرفیت بیش از 100 نفر نیز فراهم شده است.

سهراب کلوندی خاطرنشان کرد: از تمامی دستگاه های دولتی استان انتظار داریم که مجریان ساخت فرودگاه سقز را در راستای احداث هر چه سریعتر آن یاری نمایند.

همچنین در این جلسه مصوب شد با افرادی که در حریم فرودگاه اقدام به ساخت و ساز می کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.