به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده حاجی زاده مدیرمسئول و سردبیر مجله بایا پیش از سرمقاله در مطلبی با عنوان "رو سفید نمی کند عذر! قبول!" تاخیر در انتشار این شماره را ناشی از مشکلات به وجود آمده برای کتابفروشی ویستار (به مسئولیت او) و اجرای حکم تخلیه آن دانسته و ابراز امیدواری کرده است در شماره آتی بایا، علاوه بر پرداختن به مسئله تخلیه و سپس تخریب کتابفروشی مذکور به مسائل فرهنگی اثرگذار مرتبط یا ناشی از این امر (از بین رفتن یک کتابفروشی) بپردازد.

مدیرمسئول بایا سپس در سرمقاله به یکی دیگر از مشکلات این نشریه - حذف آن از فهرست خرید برای کتابخانه های عمومی کشور - پرداخته که بر اساس اظهارات یکی از مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی حذف آن از فهرست مذکور به دلیل سطح بالای علمی و کیفی و نداشتن مخاطب صورت گرفته است.

در شماره مربوط به فصل بهار بایا که با نزدیک به هفت ماه تاخیر منتشر شده، قصه هایی از نویسندگان ایرانی چون بخشی از رمان "صورت مردگان جهانم" (رضا براهنی)، بخشی از رمان "وصف سه، چهار یا در افسانه و افسون" (محمد محمدعلی)، "این راه دور و دراز" (علی اشرف درویشیان)، "علی اکبر و انار" (بنفشه حجازی)، "این هم از مِرِگ" (فرهاد حیدری گوران)، "گردش خانوادی" (فرزانه کرم پور) و داستانهایی از حسن اصغری، قباد آذر آئین، میترا داور، محمود شاه محمدی، حسن فرهنگ فر، حمیده واعظ زاده و دیگران آمده است.

شماره نخست از دوره ششم و شماره 45 فصلنامه بایا در 280 صفحه و با بهای 3900 تومان منتشر شده است.