ابداع تکنیک نوین پیوند اعضا بدون نیاز به مصرف داروهای مخصوص

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشمندان موفق شده اند با استفاده از این تکنیک نوین کلیه هایی را به پنج بیمار نیازمند پیوند بزنند که در این میان 4 تن توانستند بدون نیاز به استفاده از داروهای جلوگیری کننده از پس زنی عضو پیوندی به زندگی عادی بازگردند.

این تکنیک درحالی ارایه شده است که بیماران دریافت کننده عضو پیوندی مجبور هستند تا پایان عمر و برای برخورداری از سلامت کامل از داروهای ویژه ای برای جلوگیری از پس زدن عضو جدید استفاده کنند.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، درحالی که این داروها کمک زیادی به نگاه داشتن عضو پیوندی می کنند اما بیماران دریافت کننده را نیز نسبت به طیف وسیعی از عفونتها آسیب پذیر می کند.

دانشمندان این پروژه گفتند کلید موفقیت این تکنیک نوین پیوند زدن بخشی از مغز استخوان فرد اهدا کننده به همراه کلیه اهدایی بوده است.