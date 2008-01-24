نظام فعلی آموزش و پرورش در جامعه ایران فاقد فلسفه‌ مدون است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید ناصری، بعد از ظهر امروز در همایش فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای آموزش و پرورش استان زنجان از تهیه ‌و تدوین برنامه‌ درسی ملی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در کشور خبر داد و افزود: تحقق این امر نیاز اساسی جامعه آموزشی ایران بوده و باید زوتر از این مقطع به‌ آن توجه می شد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه محصولات و خروجی این سازمان در حال حاضر با نیازهای موجود در جامعه همخوانی ندارد ادامه داد: نهادهای فرهنگی و مرتبط با این سازمان باید با شناختی که ‌از آمایش محیط خود و شرایط زندگی افراد در مناطق مختلف دارند در تحلیل، نقد و بررسی مباحث آموزشی و تولید کتب درسی مشارکت داشته‌ باشند.

ناصری با بیان اینکه خروجی آموزش و پرورش باید افرادی شجاع، عالم، متقی و مومن باشد بیان داشت: برای تربیت چنین شخصیت‌هایی باید در نظام کنونی آموزش و پرورش تحول ایجاد شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به ‌نقش نهادهای فرهنگی در تعلیم و تربیت افراد شایسته و در خور شان ایران اسلامی عنوان کرد: سازمان آموزش و پرورش نمی‌تواند به‌ تنهایی در فرایند تعلیم و تربیت دانش ‌آموزان تاثیرگذار باشد.