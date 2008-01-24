مشارکت حداکثری مردم در انتخابات راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت، ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: کشور متکی به ‌مردم است و آنچه که نظام را در برابر توطئه‌ های دشمنان حفظ می‌کند پشتوانه مردمی است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران اظهار داشت: دشمنان با شیوه‌ های مختلف قصد دارند انتخابات در کشور با حضور حداکثری مردم برگزار نشود.

وی با بیان ‌اینکه دنیای استکبار شیوه ‌های خود را برای ضربه زدن به کشور بیشتر به نرم‌ افزاری تغییر داده است، خاطرنشان کرد: دشمنان درصدد هستند با ایجاد تقرفه در بین مسئولان و مردم و سو استفاده‌ از برخی مسایل داخلی به نظام اسلامی ضربه بزنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران یادآور شد: نظام اسلامی ایران در حال حاضر ‌از پشتوانه محکم مردمی برخوردار بوده و با ثبات و قدرت به ‌حیات جاودانه خود ادامه می ‌دهد و اجازه دخالت در امور کشور را به هیچ بیگانه ‌ای نمی‌دهد.

این مسئول با بیان اینکه دشمنان در صدد کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه انتخابات هستند، بیان داشت: با کمک رسانه‌ها و حضور حداکثری مردم، تنور انتخابات باید بیش از پیش گرم شود.

قناعت ابراز امیدواری کرد: با فراهم شدن شرایط و امکانات لازم، انتخابات در کشور در دوره ‌های بعدی به صورت کاملا رایانه‌ ای برگزار شود.