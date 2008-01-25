دوره جدید آموزشهای خانه کارگر کرج آغاز شد

قلی شادبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این دوره دو کلاس ویژه خواهران و یک کلاس ویژه برادران تشکیل شده است و افراد می توانند همه روزه برای ثبت نام به خانه کارگر این شهرستان مراجعه کنند.

وی افزود: این دوره ها به صورت رایگان برگزار می شود و در پایان دوره به این افراد گواهینامه شرکت در کلاس اهدا می شود.

به غیر از این دوره ها دوره های آموزش، حفظ و تفسیر قرآن کریم نیز در خانه کارگر شهرستان کرج برگزار می شود و علاقمندان به شرکت در این کلاسها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 2242927 و 2230438 تماس حاصل نمایند یا به محل خانه کارگر واقع در کرج- خیابان شهید بهشتی، خیابان آبان، کوچه نسترن 3 پلاک 37 مراجعه کنند.