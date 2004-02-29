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۱۰ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۱۰

وزير امور خارجه سابق آمريكا از دستگيري بن لادن خبر داد

مادلين آلبرايت وزير امور خارجه سابق آمريكا اعلام كرد بن لادن يك سال پيش توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شد ولي بوش قصد استفاده ابزاري از بن لادن را براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آمريكا دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در پي اعلام خبر دستگيري" اسامه بن لادن" سركرده شبكه تروريستي القاعده و تكذيب آن از سوي مقامات آمريكايي، روزنامه انگليسي زبان نيويورك تايمز در شماره چاپ امروز خود در گزارشي عنوان كرد: مقامات وزارت دفاع آمريكا "پنتاگون" خبر دستگيري اسامه بن لادن را بشدت تكذيب كرده و خاطر نشان كردند كه تلاش براي دستگري بن لادن را افزايش خواهند داد. اين مقامات اعلام كردند كه بنا به درخواست جرج بوش رئيس جمهور آمريكا قصد دارند تا از گروه تفحص نظاميان آمريكايي كه موفق به دستگيري " صدام " ديكتاتور عراق شدند در دستگيري بن لادن نيز استفاده كنند.
گفتني است پيش از اين " مادلين آلبرايت" وزير امور خارجه سابق آمريكا اعلام كرده بود كه بن لادن يك سال پيش دستگير شد و در حال حاضر نيز در بازداشت نيروهاي آمريكايي به سر مي برد ولي بوش در نظر دارد تا از بن لادن استفاده ابزاري كند و به خاطر پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، كمي قبل از برگزاري انتخابات دستگيري وي را تاييد مي كند.

کد مطلب 62648

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