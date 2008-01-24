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۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۲۶

209 شعبه اخذ رای در شهرستان ماکو راه اندازی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمامدار ماکو گفت: برای اخذ آراء مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس در این شهرستان، 209 شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، صفر آثری، ظهر امروز در جلسه هماهنگی انتخابات حوزه های شهرستانهای ماکو و چالدران اظهار داشت: از این صندوقها، ۸۳صندوق ثابت و بقیه به صورت سیار آرای مردم این حوزه را جمع ‌آوری خواهند کرد.

وی ادامه داد:همچنین 70 صندوق در ماکو، ۵۰صندوق در چالدران، ۳۶صندوق در بخش شوط ۳۶صندوق در بخش پلدشت و ۱۷صندوق در بخش دشتک از توابع چالدران استقرار یافته اند و آراء مردم این مناطق را جمع آوری خواهند کرد.

آثری تعداد افراد واجد شرایط رای در این منطقه را 135هزار نفر عنوان کرد.

وی همچنین با بیان اینکه روند انتخابات تاکنون بدون هیچ مشکلی در حال اجراست افزود: هیئت‌های نظارت، بازرسی و اجرایی با آمادگی کامل وظایف محوله را انجام می‌دهند.

وی تمامی مسئولان برگزاری این دوره از انتخابات را برای پرهیز از گرایشهای سیاسی فراخواند و اظهار داشت: نتیجه این انتخابات حاصل آرا و نظر مردم است و باید به آراء مردم احترام گذاشت و آن را پذیرفت.

شهرستان ماکو دارای ۱۸۵هزار نفر جمعیت و شهرستان تازه تاسیس چالدران دارای ۴۷هزار نفر جمعیت است.

کد مطلب 626480

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