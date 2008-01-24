سازمان فنی حرفه ای نقش موثری در کاهش دغدغه بیکاری کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمود رئیس زاده، ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فنی و حرفه ‌ای استان مرکزی در اراک با اشاره به اینکه کیفیت آموزش باید به حدی برسد که خروجی آن متصل به اشتغال باشد افزود: تاکنون جایگاه فنی و حرفه ای در جامعه به ‌معنای واقعی آن دیده نشده که توجه به این مهم نیز امری ضروری است.

معاون برنامه ‌ریزی استانداری مرکزی نیز در این مراسم‌ اظهار داشت: امروز دانش علمی در سطح دنیا، فاصله عمیقی بین کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه ایجاد کرده است.

محمدرضا امامی با بیان اینکه برای رسیدن به‌ این مهم باید با برنامه‌ ریزی و شتاب زیاد حرکت کرد افزود: امروز خروجی محصول نظام آموزش متوسطه و آموزش عالی با بازار کسب و کار تناسب زیادی ندارد و بسیاری از رشته‌ ها نیازمند تجدید نظر است.

وی خاطرنشان کرد: برای ترسیم نیازهای آموزشی، توجه به آموزشهای فنی و حرفه ‌ای ضروری است.

در این جلسه، عبدالجواد رهبر به عنوان مدیرکل فنی ‌وحرفه ‌ای استان مرکزی معرفی و از زحمات سید هاشم فاطمی تقدیر شد.