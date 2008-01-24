به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خامه یار مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: در این کنگره بین المللی همچنین 30 مهمان خارجی و 150 مهمان خارجی و 150 زن خارجی از کشورهای عراق، افغانستان، مصر، مغرب شرکت خواهند کرد.

وی برگزاری یادواره 36 هزار شهید دانش آموز در 360 مدرسه در استان کردستان، غبارروبی و عطر افشانی مزار مطهر شهیدان در بهشت زهرا (س) و 18 هزار گلزار در روز 18 بهمن در سراسر کشور و تعویض 200 هزار پرچم گلزار شهدا و روز میهمانی لاله ها را از برنامه های ایران کمیته در دهه مبارک فجر اعلام کرد.

خامه یار برگزاری یادواره شهدای دوران انقلاب و شهدای ترور، دیدار مسئولان استانی و شهرستانی از آسایشگاه جانبازان، نواختن زنگ ایثار در تاریخ 18 بهمن، برگزاری مسابقه ورزشی بانوان جانباز جام شهدای زن در سیستان و بلوچستان و تولید و پخش 10 برنامه مستند 30 دقیقه ای به نام خورشید واژه ها از صدا و سیما از دیگر برنامه های کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر اعلام کرد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد در این ایام همچنین زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب نیز با حضور در مدارس خاطرات خود را برای دانش آموزان ارائه خواهند کرد.

خامه یار همچنین یادآور شد: در ایام الله دهه مبارک فجر همچنین از پیشکسوت ورزشکار زن شاهد و ایثارگر در تاریخ 17 بهمن تجلیل می شود و از 10 یادمان شهدای مساجد در سطح شهر تهران نیز پرده برداری خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر خانواده های معظم شاهد، جانبازان و آزادگان با حضور در مرقد حضرت امام خمینی (ره) با آرمانهای بلند حضرت امام خمین تجدید میثاق خواهند کرد.