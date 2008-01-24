به گزارش خبرگزاری مهر در بخشی از این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی با همکاری کاخ سفید یک جنگ خانمان برانداز و یک پاکسازی نژاد را علیه ملت فلسطین در نوار غزه ترتیب داده است و جهانیان شاهد مرگ تدریجی بیش از یک و نیم میلیون فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری هستند این در حالی است که مجامع بین المللی حقوق بشر و مدافعان دموکراسی به ویژه سران عرب در مقابل این جنایات هولناک کمترین اقدام را از خود نشان نمی دهند. این اقدام پلید و ناجوانمردانه دل هر آزاده را در هر کجای عالم به درد می آورد و لعن و نفرین ابدی را نثار عاملان آن می نماید.

در این بیانیه خاطر نشان شده است: بی تردید اگر سران کشورهای عربی و اسلامی در این مقطع تاریخی در جهت کمک به مردم مظلوم غزه اقدام نکنند در نظر مسلمانان جهان و ملت خود منفور خواهند شد و از آنان در تاریخ اسلام به زشتی یاد خواهد شد.