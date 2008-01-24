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۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۷

سازمان بسیج فرهنگیان:

مسئولان همه توان خود را برای کمک به نجات مردم بی‌دفاع غزه به کار گیرند

سازمان بسیج فرهنگیان در بیانیه‌ای با محکومیت جنایات ‌ضدبشری رژیم صهیونیستی و سکوت مرگبار مجامع بین المللی خواستار حمایت همه جانبه انسانهای آزاده عالم از مردم بی گناه و مظلوم فلسطین شدند و از مسئولان خواستند از همه توان و ظرفیت های موجود در جهت نجات این مردم بی دفاع استفاده نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر در بخشی از این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی با همکاری کاخ سفید یک جنگ خانمان برانداز و یک پاکسازی نژاد را علیه ملت فلسطین در نوار غزه ترتیب داده است و جهانیان شاهد مرگ تدریجی بیش از یک و نیم میلیون فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری هستند این در حالی است که مجامع بین المللی حقوق بشر و مدافعان دموکراسی به ویژه سران عرب در مقابل این جنایات هولناک کمترین اقدام را از خود نشان نمی دهند. این اقدام پلید و ناجوانمردانه دل هر آزاده را در هر کجای عالم به درد می آورد و لعن و نفرین ابدی را نثار عاملان آن می نماید.

در این بیانیه خاطر نشان شده است: بی تردید اگر سران کشورهای عربی و اسلامی در این مقطع تاریخی در جهت کمک به مردم مظلوم غزه اقدام نکنند در نظر مسلمانان جهان و ملت خود منفور خواهند شد و از آنان در تاریخ اسلام به زشتی یاد خواهد شد.

کد مطلب 626492

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