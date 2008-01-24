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۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۲۹

واشنگتن پست نوشت:

"ارتشیان سابق پاکستان" خواستار استعفای مشرف شدند

بیش از یکصد نفر از افسران نظامی بازنشسته پاکستان شامل ارتشبدهای بانفوذ نیروی هوایی، دریاسالارها، ژنرالها و فرماندهان سابق آژانس امنیتی این کشور روز گذشته خواستار استعفای فوری رئیس جمهوری کشورشان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، درخواست این نظامیان بازنشسته پاکستان برای استعفای "پرویز مشرف" با هدف کمک به بازگشت دموکراسی به کشورشان و برخورد با گروههای افراطی صورت گرفت.

در بیانیه "جامعه ارتشیان سابق پاکستان" آمده است که این گروه حوادث اخیر را با نگرانی و تالم زیادی پیگیری می کند.

به نوشته واشنگتن پست، با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی در پاکستان ( 29 بهمن ماه) ، حمایت از مشرف در بین هواداران اصلی وی از جمله در پایگاه نظامی پاکستان در حال کاهش است و علت آنهم به سوالات در حال افزایش در پاکستان و آمریکا درباره توانایی وی در اداره کشور برمی گردد.

اوضاع سیاسی پاکستان پس از ترور " بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان در ششم دی متشنج شده است.

کد مطلب 626493

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