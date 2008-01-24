سفیر ایران خواستار مسئولیت پذیری سازمان ملل در قبال فاجعه غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، محمد خزاعی با تاکید بر اینکه اقدامات این رژیم نقض فاحش حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر می باشد، چنین اقداماتی را موجب تشویش خاطر و نگرانی عمیق تمامی اعضای جامعه بین الملل و مردم و دولت ایران اعلام کرد.

خزاعی در نامه های خود که روز چهارشنبه 3/ 11/ 86 در اختیار دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس دوره ای شورای امنیت قرار گرفت با اشاره به اینکه سیاست ها و اقدامات غیر انسانی اسرائیل و اقدامات جنایتکارانه چند هفته اخیر آن رژیم در قتل و جرح صدها نفر از مردم بیگناه غزه منجمله کودکان و زنان، منجر به درد و رنج غیر قابل وصف برای ساکنین نوار غزه شده، افزوده است رژیم اسرائیل در حالی به اقدامات خشونت بار و تروریستی خود علیه مردم فلسطین ادامه می دهد که اقدامات قبلی این رژیم موجب بروز شرایط بسیار ناهنجار انسانی در نوار غزه شده بود بگونه ای که مقامات سازمان ملل شرایط منطقه را بسیار دردناک توصیف کرده بودند.

نامه مذکور با درج بخشی از اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطینی که گفته است "مسئولان چنین اقدام بزدلانه ای بایستی به جرم جنایت فاحش جنگی تحت تعقیب قرار گرفته و بخاطر این جنایات مجازات گردند"، می نویسد بدلیل این سیاست ها و اقدامات غیر انسانی علیه مردم فقیر فلسطین در سرزمین های اشغالی فلسطینی، بویژه نوار غزه، شرایط این مناطق به یک فاجعه بی سابقه انسانی در تاریخ معاصر مبدل گردیده است که در آن جمعیت غیر نظامی از طریق محاصره بیرحمانه و فلج کننده اسرائیل، گرفتار مجازات های مستمر و دسته جمعی شده اند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به سایر اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی درگسترش ابعاد تخریب زیر ساخت های غیر نظامی فلسطین، فلج ساختن نوار غزه از طریق انسداد تمامی گذرگاههای مرزی، ممانعت از انتقال کالاهای اساسی نظیر غذا و دارو برای مردم بیگناه فلسطین و قطع روند سوخت رسانی به نیروگاه اصلی برق در نوار غزه، افزوده است اینگونه جنایات منجر به قحطی، گرسنگی عمومی و خاموشی تمام منطقه و ایجاد وضعیت بسیار خطرناک انسانی برای کلیه اهالی غزه شده است که هر ساعت بدتر می گردد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین با انتقاد شدید نسبت به بی توجهی و عدم اقدام جدی، بموقع و متناسب از سوی مقامات و نهادهای ذیربط سازمان ملل در قبال وضعیت فاجعه بار منطقه، اعلام نموده است: همین امر موجب تشجیع رژیم اسرائیل در ادامه اقدامات وحشیانه و غیر قانونی آن گردیده اقداماتی که موجب تهدید امنیت و صلح بین المللی است و بی شک به ایجاد بی ثباتی بیشتر و افرایش تنش ها در منطقه منجر می گردد.

خزاعی با یادآوری مسئولیت های شورای امنیت در چنین شرایط حساسی خواستار اتخاد اقدامات متناسب از سوی این شورا برای جلوگیری از ادامه سیاست های غیر قانونی و وحشیانه رژیم اسرائیل گردیده و افزوده است ضرورت دارد جامعه بین المللی فورا و به شکل موثرتر در این مسئله دخالت نموده و بطور کاملا جدی مانع تداوم اقدامات غیر انسانی این رژیم علیه ملت فلسطین شود.

وی افزوده است: ما امیدواریم تمام اعضای شورای امنیت بویژه آن دسته از اعضا که در گذشته مانع اقدام شورا در این رابطه گردیده اند، با درک اهمیت اتخاذ اقدامات قاطعانه و جدی در قبال دور جدید مناقشه در منطقه، به مسئولیت های خود در مورد شرایط وخیم جاری عمل نمایند. خزاعی پیشنهاد کرده است: رژیم اسرائیل بایستی بدون فوت وقت تحت فشار جدی قرار گیرد تا به اشغال سرزمین های فلسطینی و عربی خاتمه دهد و اقدامات وحشیانه علیه ملت فلسطین بویژه جنایات اخیر در غزه را پایان دهد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان با استناد به وخامت اوضاع در منطقه، خواستار آن شده است که در این شرایط حساس آژانس های ذیربط سازمان ملل متحد فورا تمام اقدامات ممکن برای ارائه کالاها و خدمات اساسی به مردم فلسطینی در غزه را بعمل آورند.