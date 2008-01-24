مجمع فدراسیون شطرنج تقویم سال 87 را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجمع صبح امروز که با حضور مسئولان فدراسیون شطرنج، روسای هیئت های استان ها، احسان قائم مقامی و همایون توفیقی به عنوان نماینده ورزشکاران در محل این فدراسیون برگزار شد، تقویم مسابقات داخلی شطرنج در سال 1387 بررسی و با اکثریت آرار به تصویب رسید.

براین اساس فدراسیون شطرنج در سال آینده 29 دوره مسابقه در بخش ها و رده های مختلف سنی برگزار خواهد کرد. این رقابت ها از پنجم فروردین با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی زیر8، 10 و 12 سال (انتخابی 2008 پسران) آغاز شده و با انجام دومین دوره مسابقات قهرمانی لیگ جوانان مناطق کشور در نیمه اول اسفند ماه 87 به پایان می رسد.

در این میان دومین دوره مسابقات لیگ برتر بانوان "جام فرزانگان" و هفتمین دوره لیگ برتر مردان "جام اندیشمندان" به ترتیب از 19 و 26 اردیبهشت آغاز و به مدت دو روز پیگیری می شود.

در آغاز برگزاری مجمع عادی و سالیانه فدراسیون شطرنج مسئولان هر یک ازکمیته های این فدراسیون شرح مختصری از مهمترین فعالیت های خود در سال جاری و سال های گذشته را ارائه دادند.

حمید پورشاه ماری مسئول کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج با بیان اینکه ازسال 81 تا امسال ایران میزبان 6 دوره رقابت های بین المللی بوده است، گفت: سه دوره این مسابقات مربوط به بازی های بین المللی "رده های مختلف سنی" بوده است که برگزاری آن جزو میزبانی سخت به حساب می آید. همچنین ما در طول سال به طور میانگین 30 دوره مسابقه داخلی در بخش های مختلف برگزار می کنیم.

وی اظهارداشت: در ا ثر برگزاری منظم این بازی ها تعداد بازیکنان درجه بین المللی ما به طور قابل توجهی افزایش یافته است، بطوری که امروزه فدراسیون شطرنج دارای 500 بازیکن درجه بین المللی است اما 10 سال پیش تنها 36 بازیکن در این سطح داشتیم.

ابوالقاسم نجیب مسئول کمیته داوران فدراسیون شطرنج نیز در تشریح عملکرد این کمیته گفت: هر ساله تشکیل دوره های آموزشی داوری در سطوح مختلف و معرفی داوران برای اعزام به مسابقات بین المللی را در راس کار خود قرار می دهیم. سال گذشته فدراسیون شطرنج 3 داور و در سالجاری 4 داور به رقابت های برون مرزی اعزام کرد.

همچنین مسئولان کمیته های آموزش و مربیگری، توسعه همگانی شطرنج، مناطق و فرهنگی نیز عملکرد خود در طول سال های گذشته و نتایج حاصل از فعالیت های انجام شده را شرح دادند.

در جریان مجمع عادی و سالیانه فدراسیون شطرنج حرمت السادات زبردست بازرس سازمان تربیت بدنی در فدراسیون شطرنج گزارشی از شکایات، انتقادات و پیشنهادهای دریافت شده را به اعضای مجمع ارائه کرد.