رابطه نزدیک تهران با آژانس مهم است / تلاشهای دیپلماتیک ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، " کریستینا گالاچ" در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر درباره محور مذاکرات شب گذشته "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیتی ملی ایران و "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت:" دیدار بین سولانا و جلیلی یک ساعت و نیم طول کشید. این دیداری برای تبادل کلی دیدگاهها در چندین مسئله و از جمله موضوع هسته ای بدون ورود به جزئیات بود."

وی افزود:"این دیدار برای باز نگاه داشتن کانال ارتباطی در استفاده از دیدار جلیلی از بروکسل طراحی شد."

گالاچ درباره موضع اتحادیه اروپا در برابر اعمال تحریمهای جدید علیه ایران خاطر نشان کرد:" سه شنبه ( 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه) نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان و سولانا در برلین با هم دیدارکردند. در نتیجه این دیدار، پیش نویس قطعنامه مربوط به تحریمها علیه ایران برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد تنظیم شد. اتحادیه اروپا هر تصمیمی را که شورای امنیت سازمان ملل بگیرد، به کار خواهد بست."

وی در ادامه ابراز داشت:"ما همچنان نسبت به بی توجهی ایران در تعلیق همه فعالیتهای مربوط به غنی سازی و بازفراوری و همچنین پروژه آب سنگین نگرانی جدی داریم. ما تاکید می کنیم که ایران باید در اجرای طرح اقدام که بر سر آن با آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق رسیده، نتایج ملموس و سریعی ایجاد کند. ایران باید همه گامهای مورد نیاز درخواستی از سوی آژانس را بردارد."

سخنگوی سولانا افزود:"جامعه بین الملل رویکرد "دو مسیر" را تایید می کند، اینکه از یک سو فشار بر ایران به تدریج و به گونه ای مناسب در رابطه با عدم پایبندی آن به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل افزایش می یابد و از طرف دیگر جامعه بین الملل آماده دنبال کردن و تقویت تلاشهای دیپلماتیک با ایران است و سولانا نیز به تلاشهای خود برای جستجوی یک راه حل از طریق مذاکره ادامه خواهد داد."

سخنگوی سولانا درباره دیدار اخیر "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ازتهران هم گفت:" تماسهای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره سودمند و مفید است. اینکه یک رابطه نزدیک بین ایران و آژانس وجود دارد و اینکه ایران به درخواستهای آن پاسخ می دهد، مهم است."