اجرای طرح پژوهشی جداسازی ویروسهای موثر بر بیماری آسم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی روز گذشته در سمینار مدون آسم در کودکان افزود: این طرح تحقیقاتی در پزوهشکده سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) از پائیز سال 86 بر روی 40 نمونه انجام گرفته است.

این متخصص بیماری های عفونی یاد آور شد: در این طرح تحقیقاتی ویروس هایی که بر آسم موثر هستند شناسایی می شوند و عمل جداسازی با روش PCR انجام می گیرد.

ولایتی با اشاره به شیوع بالای آسم در کودکان افزود: دامنه مبتلایان به بیماری آسم با زندگی شهری و صنعتی تر شدن بیشتر جوامع در حال افزایش است و میزان برخورد و تماس افراد بخصوص کودکان با انواع مواد نوپدید و ترکیبات صنعتی بیشتر می شود و در مقابل این بیماری هم که ناشی از حساسیت سیستم ایمنی و دفاعی بدن است، رو به گسترش است.

وی گفت: هرچه کشورها صنعتی تر، تنوع محیط بیشتر و از سادگی اولیه خود خارج می شوند و متناسب با کاهش بیماری عفونی، بیماریهای آلرژی در محیط افزایش می یابد.

رئیس پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یاد آور شد: میزان آگاهی و درک پزشکان و متخصصان نسبت به بیماری آسم باید با تبادل اطلاعات روز عمق بیشتری پیدا کند و هر نوع درمانی هم که برای کودکان بکار می رود می تواند به عنوان پایه ای برای درمان بزرگسالان تلقی شود.

وی با اشاره به تأثیر عفونت ها بر آسم خاطرنشان کرد: در کشورهای مختلف و بر اساس طرح (ISAAC) ده درصد کودکان به آسم مبتلا می شوند. شایع ترین شیوع آسم در کودکان در کشور نیوزلند است و تحقیقات نیز نشان داده که 80 درصد شیوع آسم در کودکان تا پیش از 6 سالگی رخ می دهد.

ولایتی گفت: برخی از ویروسها در افزایش ابتلا به آسم در کودکان نقش دارند و در مقابل برخی عفونت ها نیز هستند که موجب می شوند که میزان ابتلا کاهش یابد و یا در برخی مواقع ابتلا به آن عفونت خاص موجب می شود، فرد به آسم مبتلا نشود.

رئیس پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عوامل خطر در ایجاد آسم را با عفونتهای ویروسی صدمه زننده به راههای هوایی که با ذات الریه و برونشیولیت مرتبط دانست و گفت: تعدادی از مطالعات آینده نگر نیز نشان داده اند که شیرخواران بستری شده در بیمارستان که مبتلا به عفونت ثابت بوده اند به آسم نیز مبتلا شده اند، در این میان البته عوامل میزبان، محل عفونت و مدت زمان و نوع عامل عفونت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی گفت: اما برخی دیگر از عفونت ها نیز هستند که در صورت ابتلاء کودک به آنها، به آسم مبتلا نمی شود که البته هنوز این موضوع کاملاً به اثبات نرسیده است. عفونتهایی مانند سل، انگل آسکاریس، سرخک ابتلا به آسم را کاهش می دهند. علت این امر نیز تغییر میزان تحریک پذیری دفاعی بدن است که در صورت ابتلا فرد به این گونه عفونتها، افزایش می یابد.

ولایتی خاطرنشان کرد: فرزندان خانواده های پرجمعیت، فرزندان خانواده های کم جمعیت که در سنین بسیار پائین به مهدکودک بروند، فرزندان دوم و سوم خانواده ها کمتر از سایر کودکان در معرض ابتلا به آسم قرار دارند، در واقع کودکانی که از ترس ابتلا به یک عفونت ایزوله می شوند در آینده مستعد ابتلا به آسم هستند.