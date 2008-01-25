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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۷

نمایشگاه عکس عاشوراییان در مشهد برگزار می شود

نمایشگاه عکس عاشوراییان در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس عاشوراییان همزمان با دهه فجر در نگارخانه میرک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، همزمان با دهه فجر و با توجه به همزمانی ماه محرم با این ایام، نمایشگاه عکس عاشوراییان با همیاری انجمن سینمای جوانان مشهد، کانون هنرمندان خراسان رضوی و نگارخانه میرک توسط این اداره برگزار می شود.

این نمایشگاه با موضوع مراسم آیینی عاشورا و محرم 1429 هجری قمری در نگارخانه میرک مشهد برپا می شود.

علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه می توانند آثار خود را بر روی CD و در سایز 20 در30 و یا 30 در40 سانتیمتر با رزولوشن 300 و فرمت GPJ به  امور سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد یا کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد ارسال نمایند.

هنرمندان می توانند تا هفتم بهمن ماه سال جاری آثار خود را ارسال کنند تا پس از انتخاب در هشت بهمن ماه از 13 تا 18 این ماه در نمایشگاه عکس عاشوراییان به نمایش در آید.

کد مطلب 626520

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