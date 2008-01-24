تاکید مجلس اعیان انگلیس بر تحقیق درباره دروغ ها و اشتباهات جنگ عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این مطلب در ادامه نوشت: احزاب مخالف دولت انگلیس درصدد هستند تا در نشست امروز مجلس اعیان، دولت براون را متقاعد کنند تا تحقیقات کاملی را درباره پیش بینهای اشتباه پیش از جنگ عراق انجام دهد.

به گزارش گاردین، آخرین تلاش مجلس عوام برای توضیح خواستن از دولت درباره جنگ عراق مربوط به سال 2006 و تلاش نمایندگان ولز و اسکاتلند می شود که در آن تاریخ این درخواست با 273 رای موافق در برابر 298 مخالف شکست خورد و پس از آن "ماگارت بکت" وزیر امور خارجه سابق انگلیس، در یک سخنرانی تند با انتقاد از این مطلب گفت: درخواست برای انجام این گونه تحقیقها این پیام را به گروه های شورشی عراق می دهد که انگلیس درباه حضور قدرتمند خود در عراق مطمئن نیست.

به گزارش مهر، نشست امروز مجلس اعیان در حالی برگزار می شود که روز گذشته آسوشیتدپرس با ارائه گزارشی اعلام کرد : بر اساس یک تحقیق جدید در آمریکا، دروغها و سخنرانی های اشتباه رئیس جمهور و مقامهای بلند پایه این کشور قبل از جنگ عراق، موجب حمله به این کشور عربی شد.