ریشه وقایع غزه فراتر از مرزهای فلسطین است

حامد صادقی، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل آخرین تحولات منطقه و موج جدید تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، اظهار داشت: برای بررسی دقیق آنچه در منطقه می گذرد باید چند عامل اساسی را مدنظر داشت؛ نخست نوع نقش آفرینی ایالات متحده در منطقه، دیگر وضعیت رژیم صهیونیستی، همچنین شرایط فعلی و آتی بازیگران اصلی منطقه و معادلات پیش روی آن ها.

وی افزود: حقیقت آن است که امروز شرایط آمریکایی ها در منطقه به لحاظ ژئوپلیتیک اصلا مطلوب نیست و از ایده آل های مورد نظر واشنگتن بسیار فاصله دارد، از سوی دیگر وضعیت رژیم صهیونیستی پس از شکست در جنگ 33 روزه به گونه ای کاملا عکس آنچه قرار بود در معادله رفتاری واشننگتن - تل آویو محقق شود، تبدیل شده و در شرایط کنونی اسرائیل به جای آنکه منافع آمریکا در منطقه را تامین کند با رفتار خود بخشی از این منافع را تهدید می کند.

صادقی ادامه داد: شکی نیست که معادلات رفتاری جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان بازیگر شاخص خاورمیانه مورد تدقیق قرار گیرد؛ روند رو به رشد و تکثیر ناباورانه گروه های اسلامی در کشورهای حساس منطقه همچون ترکیه، لبنان و عراق و ایفای نقش رهبری معنوی برای تمام این گروه ها که در حال تبدیل به حاکمان منطقه هستند از سوی تهران، کلیت منافع آمریکا در منطقه را با موجی از مخاطرات غیرقابل پیش بینی در آینده مواجه کرده است.

این کارشناس مسائل بین الملل همچنین با اشاره به تداوم حمایت های بی دریغ واشنگتن از جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی، گفت: علیرغم آنکه اسرائیل به مرز هزینه تراشی برای آمریکا نزدیک می شود، حداقل در آینده نزدیک نمی توان انتظار توقف حمایت های واشنگتن از او را داشت و فعلا آمریکا با حفظ پایگاه دائم خود در فلسطین اشغالی از سویی و نگهداری پایگاه های خود در کشورهای عرب یا مسلمان منطقه از دیگر سو، منافع خود را پیگیری می کند و نشانه بارز این رویکرد هم نوع رفتار آمریکا با قطعنامه پیشنهادی لیبی در شورای امنیت علیه اسرائیل است.

وی در خصوص اهداف رژیم صهیونیستی از در پیش گرفتن رفتار وحشیانه کنونی در قبال مردم مظلوم فلسطین اظهار داشت: به نظر می رسد که تل آویو دیگر تحمل پرداخت هزینه های بر آمده از مبارزه چند تشکل با شاکله نهضت را ندارد؛ هر چند که ممکن بود حماس در طولانی مدت و در روند اداره امور سیاسی فلسطین با مشکلاتی مواجه شود اما به هر حال تل آویو دیگر ظرفیت هماوردی با این گروه کوچک از لحاظ کمیت را ندارد و لذا تصمیم گرفته به هر تقدیر کار آن را یکسره کند.

صادقی با اشاره به شرایط بسیار دشوار صهیونیست ها در منطقه، افزود: در بررسی معادلات رفتاری رژیم صهیونیستی در بستر زمانی حال استمراری علاوه بر شرایط فوق، بدون شک باید تاثیرات سنگین جنگ 33 روزه با لبنان را نیز مدنظر داشت؛ پس از نتایج فضاحت باری که اسرائیل در آن میدان کسب کرد و روند هزینه تراشی برای واشنگتن که آغاز کرده و با سرعت به پیش می رود، طبعا باید انتظار این قبیل رفتارهای عصبی و ناگهانی از سوی اسرائیل را نیز داشت.

این کارشناس مسائل بین الملل ضمن ابراز تاسف از حمایت آشکار و پنهان برخی کشورهای عرب منطقه با رژیم صهیونیستی ادامه داد: متاسفانه فقدان عامل وحدت که هم از سوی بزرگان اسلام بر آن تاکید شده و هم شخصیت های تاثیرگذاری چون رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب هایی چون "سال انسجام اسلامی" بارها به آن اشاره کرده اند، ضربه پذیری بسیاری از کشورهای مسلمان و نیروهای مقاومت اسلامی منطقه را موجب شده است.

دکتر صادقی همچنین گفت: بر خلاف اتحادیه اروپا که پتانسیل اتحاد و نیروی جمعی، توانایی بالقوه قابل توجهی را ایجاد کرده، در کشورهای اسلامی شاهد چنین مسئله ای نیستیم ، مشکل کشورهای اسلامی از آنجا ناشی می شود که برخی از اعضای این پیکره عظیم به زیان کلیت آن عمل می کنند و به انعقاد پیمان هایی با دشمن خود می پردازند که این جای بسی تعجب و البته تاسف دارد.