1500 پروژه عمرانی در کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری، ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع ورزشی مازندران در روستای خورشید کلاء شهرستان گلوگاه اظهار داشت: دو هزار و 200 پروژه ورزشی تا دو سال آینده به فضاهای ورزشی کشور افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه فضاهای ورزشی از اولویتهای اصلی دولت نهم است، خاطرنشان کرد: کارنامه فعالیت دولت نهم بسیار درخشان است و در عین حال گفت: طی سالهای 74 تا 84 تمامی پروژه های ورزشی هزار و 535 مورد در کشور بوده است که این رقم در دو سال گذشته جهش عظیمی داشته است.

شاعری افزود: سرانه فضای ورزشی تا قبل از دولت نهم 30 سانتی متر بوده که هم اکنون به حدود دو برابر رسیده است.

معاون پشتیبانی و برنامه ریزی وزارت کشور یادآور شد: کاهش مدت زمان بهره برداری پروژه های ورزشی از 10 سال به شش سال از تلاشهای بی نظیر دولت نهم در امر ورزش است.

شاعری با اشاره به اینکه هر ماه یک سالن بزرگ ورزشی در کشور افتتاح می شود، وقفه و رها سازی اجرای پروژه ها را از دلایل خسارت به دولت عنوان کرد.

فرماندار گلوگاه نیز در این مراسم از رایزنی در خصوص در اختیار قرار دادن 100 هکتار زمین جهت احداث دهکده ورزشی کشورهای اسلامی در این شهرستان خبر داد.

منوچهر تات همچنین از احداث اسکله قایقرانی در گلوگاه خبر داد و در خصوص توسعه فضای ورزشی شهرستان گفت: از لحاظ سرانه فضای ورزشی، گلوگاه رتبه نخست را در استان مازندران دارد.

بزرگترین مجتمع ورزشی سرپوشیده مازندران در زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی تا دو سال آینده در گلوگاه به بهره برداری می رسد.