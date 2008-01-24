رقابت سنگین صنعت نفت و دانشگاه آزاد در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 121 ورزشکار در قالب 18 تیم استانی، 2 تیم باشگاهی استان تهران در 13 ماده از صبح امروز در سالن آفتاب انقلاب تهران آغاز شد.

رقابت اصلی در این روز بین دو تیم صنعت نفت آبادان و دانشگاه آزاد اسلامی برای کسب عنوان قهرمانی بود که توانستند عناوین نخست در مواد مختلف را از آن خود کنند.

در این دیدارها که حکم انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیایی قطر و جهانی اسپانیا را دارد هیچ ورزشکاری موفق به کسب ورودی نشد.

لیلا رجبی (تکنا) ورزشکار زن تازه مسلمان شده بلاروس و تابعه ایران در رشته پرتاب وزنه با ثبت رکورد 16 متر و 13 سانتیمتر تنها رکورد شکن روز اول در رشته پرتاب وزنه بود. نایب قهرمان زنان اروپا در مسابقه صبح امروز خود رکورد ایران را به میزان 2 متر و 8 سانتیمتر بهبود بخشید.

- نتایج رشته های برگزار شده امروز بدین شرح است:

پرش ارتفاع:

1- زهرا نبی زاده از دانشگاه آزاد با یک متر و 70 سانتیمتر

2- سپیده توکلی از دانشگاه آزاد با یک متر و 70سانتیمتر

3- شقایق کشاورز از صنعت نفت آبادان با یک متر و 55 سانتیمتر

60 متر نهایی:

1- عاطفه شادمان از صنعت نفت آبادان با 7 ثانیه و91 صدم ثانیه

2- سمیه مهربان از صنعت نفت آبادان با 7 ثانیه و98 صدم ثانیه

3- نازیلا فروزانی از دانشگاه آزاد با 8 ثانیه و16 صدم ثانیه

پرش طول:

1- راضیه بنیانی از صنعت نفت آبادان با 5 متر و 79 سانتیمتر

2- مهسا معتمدی از دانشگاه آزاد با 5 متر و 57 سانتیمتر

3- بهار مرادی از دانشگاه آزاد با 5 متر و 34 سانتیمتر

800 متر:

1- مینا پودسیفی از صنعت نفت آبادان با 2 دقیقه و 17 ثانیه و 21 صدم ثانیه

2- مریم طوسی از صنعت نفت آبادان با 2 دقیقه و 17 ثانیه و 60 صدم ثانیه

3- ویلیا عاصریان از دانشگاه آزاد با 2 دقیقه و 19 ثانیه و 19 صدم ثانیه

پرتاب وزنه:

1- لیلا رجبی از پیام مخابرات بوشهر با 16 متر و 13 سانتیمتر

2- پریسا بهزادی از صنعت نفت آبادان با 12 متر و 88 سانتیمتر

3- پدیده بلوری زاده از دانشگاه آزاد با 11 متر و 75 سانتیمتر

3 هزار متر نهایی:

1- محبوبه غیور از دانشگاه آزاد با 10 دقیقه و 59 ثانیه و 26 صدم ثانیه

2- فهمیه کلهر از صنعت نفت آبادان با 10 دقیقه و 13 ثانیه و 84 صدم ثانیه

3- زهرا علی اکبری از اردبیل با 11 دقیقه و 15 ثانیه و 46 صدم ثانیه

نخستن روز از رقابت های دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور دربخش مردان از لحظاتی پیش در سالن مجموعه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده است. این مسابقات فردا در دو بخش زنان و مردان در این سالن پیگیری خواهد شد.