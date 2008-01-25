مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از سال 2010 برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای به کشورهای عضو اطلاع داده است از سال 2010 مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در چهار منطقه برگزار خواهد شد که از هر منطقه سه تیم به مرحله نهایی صعود می کنند.

پیش از این مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به صورت متمرکز و بدون برگزاری رقابت های مقدماتی برگزار می شد. مناطق چهارگانه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا چهارمنطقه غرب، جنوب و مرکز، آسه آن و شرق را شامل می شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین برای هر یک از مناطق یاد شده یکی از اعضا کنفدراسیون فوتسال آسیا را به عنوان مسئول برگزاری و تماس مامور کرده است. بر این اساس در منطقه غرب که شامل کشورهای عربی می شود حسین سعید (رئیس فدراسیون فوتبال عراق) به عنوان مسئول برگزاری انتخاب شد. عباس ترابیان (رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال کشورمان) به عنوان مسئول برگزار کننده در منطقه جنوب و مرکز که شامل کشورهای آسیای میانه و ایران می شود، برگزیده شده است.

آدی ساک رئیس فدراسیون فوتبال تایلند و ریچارد لای رئیس فدراسیون فوتبال گوام نیز به ترتیب مسئولان برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در مناطق آسه آن و شرق آسیا هستند.

بر اساس تصمیم گیری کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا سه تیم از هر منطقه جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت ها را کسب می کنند تا در کنار تیم میزبان به همراه 3 تیم برتر دوره گذشته در چهار گروه چهار تیمی مبارزه کنند.