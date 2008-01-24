کلمنته دوشنبه به ایران می آید

به گزارش خبرنگارمهر، درپی مذاکرات ناصرشفق عضو و نماینده ویژه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کشورمان با خاویر کلمنته و انجام توافقات لازم با این مربی سرشناس اسپانیایی به منظورعهده دارشدن هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان، وی روز دوشنبه هشتم بهمن ماه و درآستانه دیدار با کاستاریکا وارد تهران خواهد شد تا ضمن امضای قرارداد نهایی با فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان را در این دیدار تدارکاتی زیرنظر بگیرد .

گفته می شود طبق توافقات انجام شده با کلمنته قرارداد این مربی اسپانیایی یک ساله خواهد بود و قراراست همراه وی یک مربی دروازه بانی و یک مربی بدنساز نیز به کادرمربیان تیم ملی اضافه شوند .

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال شب گذشته ازانجام توافق نهایی با خاویر کلمنته برای پذیرش هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان خبر داده بود .

خاویرکلمنته 58ساله سابقه مربیگری در تیم های باشگاهی اسپانیول، آتلتیکو مادرید، رئال بتیس و آتلتیک بیلبائو (اسپانیا) و مارسی (فر انسه) را در کارنامه دارد و همچنین در رده ملی نیز مربی تیم های اسپانیا و صربستان بوده است.