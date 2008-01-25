محمدعلی رامین، صاحبنظر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فجایع غزه و جنایت های رژیم صهیونیستی و نقش کشورهای اسلامی در جلوگیری از این فجایع گفت : همواره یکی از عوامل ایجاد وحدت در یک مجموعه بشری، وجود دشمن مشترک از یک سو و اعتقادات و ارزشها و باورهای مشترک از سوی دیگر است.

وی افزود : اگر چه امت اسلامی به خاطر توطئه های استکبار جهانی سالهاست که با وجود اشتراکات گوناگون، پراکندگی و تفرقه خود را پذیرفته است، اما امروز با وجود دشمنی خونخوار و ضد بشری چون رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام که تهدیدی برای همه کشورهای اسلامی است بهترین فرصت را برای بازگشت به هویت دینی و عقیدتی خود نیز به دست آورده است.

دبیرکل بنیاد جهانی بررسی هولوکاست اظهار داشت : اگر امروز در شرایط خطیر فعلی مسلمانان جهان وحدت نظر و عمل از خود نشان ندهند چشم اندازی تیره و تار را فراروی خود خواهند دید.

رامین با اشاره به قتل عام سازمان یافته مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی گفت : سکوت در برابر این فجایع عوارض جبران ناپذیری دارد که به جز عقوبت اخروی، به زودی جهان اسلام را فراخواهد گرفت و مسلمانان دچار مصیبتهای بسیاری خواهند شد.

وی تصریح کرد : مسئله دیگر این است که اگر یهودیان جهان در برابر این نسل کشی آشکار فلسطینیها سکوت اختیار کنند و دست از حمایتهای همه جانبه خود از رژیم صهیونیستی برندارند نه فقط امت اسلامی بلکه همه جامعه بشری این جنایات را به نام قوم یهود خواهند نوشت.

دبیرکل بنیاد جهانی بررسی هولوکاست گفت : نوشته شدن جنایات اسرائیل به پای قوم یهود این پیامد را دارد که با توجه به سابقه یهودی ستیزی در اروپا و غرب زمینه ایجاد یک عقده جدید در ذهن مسلمانان جهان و سایر ملل آزاده به وجود آید که حاصل آن می تواند تشدید فرایند بی پناهی یهودیان در سراسر جهان در آینده ای نه چندان دور باشد.