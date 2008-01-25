شاخص خاصی برای تعیین تعرفه ها و سرانه درمان نداریم

دکتر عبدالرضا معادی، با عنوان این واقعیت که شاخص خاصی برای تعیین تعرفه ها و سرانه درمان وجود ندارد، به خبرنگار مهر گفت: آنچه در این بین حائز اهمیت است، این است که ما قیمت واقعی خدمات را مشخص کنیم و بر همین اساس نرخ تعرفه ها و سرانه درمان را در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: تا زمانی که قیمت واقعی خدمات دیده نشود، تعیین تعرفه ها و سرانه مبنای کارشناسی نخواهد داشت.

قائم مقام معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگترین حوزه در بخش بستری بیماران را دانشگاههای علوم پزشکی دانست و گفت: بزرگترین حجم اعتبارات مربوط به بخش خصوصی است که در مطب ها و... خدمات ارائه می دهند.

معادی با تاکید بر شناسایی چالش هایی که در حوزه سلامت وجود دارد، افزود: مدیریت خدمات بر اساس تعرفه ها و سرانه ای که تعیین می شود، از اهمیت بالایی در رضایتمندی و ارتقاء کیفیت خدمات به مردم برخوردار است.

وی با بیان این مطلب که اعتبارات حوزه سلامت نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان مربوطه است، گفت: نگرانی مردم از بابت پرداخت از جیب و خدمات دهنده از بابت بهای خدماتی که ارائه می دهد، بدون توجه به شاخص های نرخ تورم ، برطرف نمی شود.

قائم مقام معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به برنامه چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه افزود: اگر می توانستیم به سمتی برویم که رابطه مالی بین بیمار و پزشک حذف شود، دیگر نگران سرانه و تعرفه ها نبودیم.

معادی با اشاره به عدم کار کارشناسی در زمینه ضرورت های مراجعه بیمار به پزشک، تجویز اقلام دارویی و...، اظهار داشت: قطعا اگر در این بخشها، برنامه ریزی داشته باشیم، می توان از هزینه ها کاست و آن را در سایر بخشها خرج کرد.

وی با اعلام این مطلب که منابع موجود برای بخش سلامت کافی نیست، افزود: تنها با شفاف سازی مسائل و استانداردسازی درمان می توان منابع موجود را مدیریت کرد.

معادی درخصوص ورود نهادها و سازمانها اعم از دولتی و غیردولتی در بحث تصمیم سازی و تصمیم گیری، گفت: در بخش تصمیم سازی، مسائل بر مبنای واقعیت ها و اصول کارشناسی صورت می گیرد اما در تصمیم گیری، مسائل بر مبنای شرایط، امکانات، محدودیت ها و... امکان پذیر می شود.

قائم مقام معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران، تصریح کرد: بنابراین، می بایست گزارشات خوب ارائه شود تا براساس آن تصمیم گیری واقعی و درستی صورت گیرد.

وی با غیرممکن دانستن بهبود وضعیت سلامت مردم در کوتاه مدت، افزود: این امر باید به صورت پلکانی و مرحله به مرحله صورت بگیرد ولی در عین حال نمی بایست زمان را از دست داد و از هم اکنون باید به فکر برنامه ریزی برای برنامه پنجم توسعه باشیم، چون در برنامه چهارم موفق نبودیم.