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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۳۸

اعتبارات بیمه روستاییان کفاف اجرای تعهدات را نمی دهد

اعتبارات بیمه روستاییان کفاف اجرای تعهدات را نمی دهد

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ، خواستار مساعدت دولت و مجلس برای افزایش اعتبار بیمه اجتماعی روستاییان شد.

سید مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور انجام تعهدات نسبت به روستاییان تحت پوشش باید اعتبارات لازم را در اختیار داشته باشیم و این امر مساعدت دولت و مجلس را می طلبد.

وی تصریح کرد: روستاییان انتظار دارند در مدت زمانی کوتاه اثرات پرداخت حق بیمه خود را مشاهده کنند در صورتیکه باید گفت صندوق باید توانایی مالی لازم را از طریق حق بیمه افراد تحت پوشش و اعتبارات تخصیص یافته ، داشته باشد تا بتوان نسبت به پرداخت مستمری و سایر خدمات  اقدام نمود و این امر نیز منوط به پرداخت حق بیمه در مدت زمان قانونی تعیین شده ، است و این در حالی است که اغلب روستاییان از این قوانین و قواعد بی اطلاع هستند.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خاطر نشان کرد: دولت در تعیین اعتبار صندوق صاحب اختیار است اما انتظار می رود با توجه به اینکه در سالهای گذشته اعتبار بیمه اجتماعی روستاییان به صورت کامل پرداخت نشده از این پس نسبت به بودجه بیمه اجتماعی روستاییان مساعدت بیشتری صورت گیرد.
کد مطلب 626576

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