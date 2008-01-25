آیین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندهای پزشکی تشریح شد

مهندس سید مسعود ضیا دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ضوابط آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، افزود: ضوابط اجرایی مدیریت پسماند پزشکی در تاریخ 19 آبان 86 با همکاری نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و چندی پیش به تصویب کمیته زیربنایی دولت رسید.

وی افزود: براساس تعریفی که در این آیین نامه برای پسماندهای پزشکی و ویژه مدنظر قرار داده ایم پسماندهای بیمارستانی کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی ، آزمایشگاهها و سایر اماکن مشابه می باشند و پسماندهای ویژه بخشی از پسماندهای پزشکی هستند که یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن ، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال و یا خوردگی را داشته باشند.

ضیا دزفولی در ادامه این گفتگو با اشاره به تقسیم بندی پسماندهای بیمارستانی گفت: بر طبق ماده 10 آیین نامه پسماندهای پزشکی شامل پسماندهای عفونی، بخش پاتالوژی یا آسیب شناسی (مانند نمونه برداری ها از بافت های عفونی ، خون و...)، پسماندهای تیز و برنده، داروهای خطرناک ( مانند داروهای تاریخ گذشته)، پسماندهای سمی، پسماندهای شیمیایی و خطرناک ( مانند مواد ضدعفونی کننده)، پسماندهای دارای فلزات سنگین، ظرف های تحت فشار و پسماندهای پرتوسازی می باشد.

وی ضمن تشریح نحوه تفکیک، بسته بندی و جمع آوری این پسماندها ، تصریح کرد: به استناد ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه بر عهده تولید کننده است و در حقیقت بیمارستانها متولی بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی به حساب می آیند.

کارشناس مسئول پسماندهای ویژه سازمان محیط زیست ، اضافه کرد: یکی از موارد تاکید شده در این آیین نامه ممنوعیت مخلوط نمودن پسماندهای عادی با یکی از پسماندهای شیمیایی، عفونی و رادیو اکتیوی است که بیمارستانها در این خصوص باید دقت لازم را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: مسئولیت حمل و نقل پسماندهای بیمارستانی بر عهده وزارت بهداشت و درمان است و این وزارتخانه می تواند به هر نحوی که می خواهد با استفاده از خودروهای تابع شرایط ذکر شده در آیین نامه ، خود و یا با تفویض اختیار به سازمان دیگر نسبت به حمل پسماندها اقدام کند.

ضیا دزفولی اضافه کرد: یکی از مواردی که در آیین نامه به منظور شناسایی آسان و دقت در انتقال پسماندهای مختلف مد نظر قرار گرفته شده است قرار دادن پسماندها در ظروف مختلف است که بر این اساس برای پسماندهای عفونی ظرفی با رنگ زرد و برچسب شناسایی، برای پسماندهای تیز و بران ظرف زرد با درب قرمز، پسماندهای شیمیایی و دارویی ظروف سفید یا قهوه ای یا استفاده از کسیه های مقاوم با همین رنگ و برای پسماندهای عادی استفاده از کیسه های پلاستیکی سیاه رنگ تعیین شده است.

وی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این آیین نامه را نحوه نگهداری از پسماندها عنوان کرد و گفت: پسماندها باید در محلی نگهداری شود که علاوه برعدم دسترسی حیوانات موذی ، زباله دزدان و افراد غیر مجاز در آن، امکان تمیز و ضدعفونی کردن آنها در محل و بارگیری با کامیون و وانت وجود داشته باشد.

ضیا دزفولی اضافه کرد: زمان نگهداری پسماندها در محل نیز از دیگر مواردی است که در این آیین نامه ذکر گردیده است و براساس مصوبه زمان نگهداری پسماندها در مناطق گرم حداکثر 24 ساعت ودر مناطق سرد 72 ساعت می باشد.

وی در خصوص روشهای بی خطر سازی پسماندها نیز گفت: بی خطر سازی پسماندها باید توسط کارخانه هایی که آموزشهای لازم را در این خصوص دیده اند ، انجام گیرد و در روشهای مختلف بی خطر سازی شاخص های مختلفی مدنظر قرار گرفته شده است.

کارشناس مسئول پسماندهای ویژه سازمان محیط زیست تصریح کرد: در روش اتوکلاو زمان، درجه حرارت، فشار، نوع پسماند و نوع ظرف خیلی مهم است و هرکدام از این مقوله ها رعایت نشود پسماند ضدعفونی به حساب نمی آید.

وی اضافه کرد: بر طبق آیین نامه روش ماکروویو نیز برای پسماندهای رادیواکتیو، لاشه حیوانات و قسمتهای بدن و بافت انسانی و اقلام فلزی غیر مصرفی است.

ضیا دزفولی تصریح کرد: در روش زباله سوز مقوله هایی چون درجه حرارت و نحوه دفع خاکستر بسیار مهم است ضمن اینکه خروجی گازها نیز باید براساس استانداردهای مشخص شده باشد.

وی روش محفظه سازی را نیز از دیگر روشهای بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی عنوان کرد و گفت: این روش نیز برای پسماندهای تیز و برنده، پسماندهای شیمیایی و دارویی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و در آن باید معیارهایی چون محل دفع پسماندها، عدم نفوذ پذیری آنها به آبهای زیرزمینی و ... مدنظر قرار گرفته شود.

ضیا دزفولی خاطرنشان کرد: البته این روشها به این معنی نیست که روشهای دیگر مورد تایید نمی باشد و استفاده از هر نوع زباله سوزی که استانداردهای مطرح شده را رعایت کند ، مسئله ای ندارد.