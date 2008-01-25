۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۰۳

"ریرا" با مضمون دفاع مقدس در جشنواره تئاتر فجر

نمایش "ریرا" به کارگردانی علیمحمد افشاریان با مضمون دفاع مقدس در بخش تجربه‌های دانشجویی جشنواره تئاتر فجر امسال حضور می‌یابد.

افشاریان در خصوص این نمایش و شیوه اجرایی آن به خبرنگار مهر گفت: "این اثر توسط گروه هنری میتوس به اجرا درمی‌آید و مضمون آن درباره مسایل و بحران هایی است که جنگ روی زندگی بازماندگان سربازان و رزمندگان می گذارد. به خصوص برای قشر جوان و دانشجویی که در شرایط معاصر زندگی می کند."

وی درباره مفهوم نامگذاری نمایش اظهار داشت: "این عنوان یک اسم عاشقانه است که در شعرهای نیما و دفترهای شعر سیدعلی صالحی نیز تکرار شده است. این اسم در نمایش ما نیز همین کارکرد را دارد. به خصوص که نام یکی از شخصیت‌های اصلی نمایشنامه نیز هست."

نمایش "ریرا" داستان یک دختر و پسر دانشجو به نام های ریرا و مسیح است. پدر مسیح سال‌ها قبل مفقودالاثر شده و نبود آنها در زندگی این آدم‌ها ایجاد بحران کرده است. در ادامه مشخص می‌شود که پدر مسیح توسط یکی از همرزمان خود به اشتباه شهید شده و همان همرزم بوده که برای مسیح و مادرش نامه‌هایی از طرف وی می فرستاده است.

اصغر پیرا و انسیه علوی بازیگران، کامران حسنی دستیار کارگردان، حسین توحیدی سرپرست گروه و نگین امین زاده و افشاریان طراحان صحنه و لباس نمایش "ریرا" هستند.
