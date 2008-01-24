ابومازن مانع آغاز مذاکرات برای حل اختلافات داخلی فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی ابومرزوق در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: ما از همه میانجیگری ها برای پرکردن شکاف و دو دستگی میان جنبش های فتح و حماس استقبال کردیم، اما ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و کسانی که در رام الله هستند، با آن مخالفت می کنند و آنها هستند که دربرابر هرگونه گفتگو و پیشنهادی مانع تراشی می کنند.



وی درحاشیه کنفرانس ملی فلسطین در شهر دمشق پایتخت سوریه افزود: حماس برگزاری گفتگو با مسئولان مصری برای بازگشایی گذرگاه رفح را درچارچوب شروط قانونی جدیدی پیشنهاد داد که سیگنال های مثبتی از طرف مصر دریافت شده و آنها این پیشنهاد را بررسی خواهند کرد.



نخست وزیر منتخب فلسطین دیروز آمادگی خود را برای نشست فوری با مسئولان تشکیلات خودگردان و مسئولان مصری به منظور ایجاد تدابیری جهت بازگشایی گذرگاههای نوار غزه براساس اصول ثابت و شراکت ملی ابراز داشت، اما این تشکیلات دعوت اسماعیل هنیه را رد کرد.

همزمان با دور تازه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری رود اردن که تاکنون به شهادت بیش از 61 فلسطینی و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شده است، وزیر جنگ این رژیم پنجشنبه گذشته دستور بسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد.



وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دوشنبه شب گذشته اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد، اما این سوخت رسانی را روز گذشته به بهانه تخریب دیوار مرزی میان نوار غزه و خاک مصر متوقف کرد.