مربی خارجی جزو برنامه های بلند مدت ماست/ شانس صعود به جام ملت ها را داریم

فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این مطلب افزود: با توجه به محدودیت زمانی که برای آماده سازی تیم فوتبال بانوان برای حضور درمسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا با آن روبرو بودیم و می بایست از دوم فروردین ماه دراین رقابتها شرکت می کرد، ترجیح دادیم درمقطع کنونی از یک مربی ایرانی برای هدایت تیم ملی استفاده کنیم و ازهمین رو تصمیم گرفتیم همچنان کادرفنی پیشین درمسئولیت خود باقی بمانند.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه های دراز مدت کمیته بانوان برای هدایت تیم ملی فوتبال بانوان انتخاب سرمربی خارجی است که در این زمینه درحال بررسی و مطالعه روی سه مربی آلمانی هستیم که جزء مربیان مطرح فوتبال بانوان به شمارمی روند و در صورت صعود تیم بانوان به مرحله نهایی مسابقات جام ملت های آسیا یکی از این مربیان را برای تیم ملی به خدمت خواهیم گرفت.

شجاعی یادآورشد: براساس توافقات انجام شده خانم مظفر در مرحله مقدماتی هدایت تیم فوتبال بانوان کشورمان را برعهده خواهند داشت و درصورت صعود تیم به مرحله نهایی ایشان درکنار مربی خارجی به همکاری خود با تیم ملی ادامه خواهند داد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال با بیان اینکه به دلیل شرایط خاص کشورمان مربیان خارجی با دشواری های بسیاری برای پذیرش هدایت تیم فوتبال بانوان کشورمان روبرو هستند، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال درصدد جذب بهترین مربیان برای تیم ملی است و دراین زمینه مربیان آلمانی تمایل خود را برای حضور در ایران علیرغم برخی محدودیت ها نشان داده اند و درصدد هستیم بهترین گزینه را برای تیم ملی انتخاب کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تیم کشورمان درمسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا با کشورهای ویتنام،میانمار وچین تایپه همگروه است، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال علاقه مندی خود را برای میزبانی این رقابتها با برخی شرایط اعلام کرده ولی به نظر می رسد این مسابقات در یکی از کشورهای چین تایپه یا میانمار برگزار شود و دو تیم برتر این گروه به همراه دو تیم برتر گروه دوم به مرحله نهایی جام ملت های آسیا صعود خواهند کرد. ضمن اینکه پیش از این 4 تیم استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و چین بدون شرکت در مسابقات مقدماتی راهی مرحله نهایی این رقابتها شده اند.

شجاعی در پایان با بیان اینکه تیم کشورمان از شانس صعود از این گروه برخوردار است، اظهار داشت: هرچند حریفان ما در رنکینگ جهانی و آسیایی بالاتر از تیم ما قرار دارند اما برای صعودا از این گروه نا امید نیستیم و تلاش خواهیم کرد تا با اتکا به تلاش بازکنان و کادر فنی به مرحله نهایی جام ملت های آسیا صعود کنیم.