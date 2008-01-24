میزبان ها ناکام ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین دیدار از مرحله نخست رقابت های پلی آف بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور دو تیم دانشگاه آزاد تهران و بیم مازندران در تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند.

در این مسابقه تیم میزبان پس از شکست 30 بر 12 در کوارتر اول، به پیروزی 17 بر 14 در کوارتر دوم دست یافت. شاگردان علی توفیق که کوارتر سوم را هم با نتیجه 20 بر 16 واگذار کرده بودند در کوارتر آخر به برتری 23 بر 20 دست یافتند. با این وجود دانشگاه آزاد این مسابقه را با نتیجه 84 بر 85 به بیم مازندران واگذار کرد.

تیم پردیس متحد قزوین نیز در سالن تختی شهر کرد موفق به شکست تیم میزبان شد. در این مسابقه تیم هیئت بسکتبال شهر کرد با نتیجه 83 بر 86 بازی را واگذار کرد تا روند باخت های این تیم در جریان مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور ادامه داشته باشد.

تیم شهرداری گرگان هم در خانه خود مغلوب تیم تهرانی آرارات شد. بازیکنان ارامنه بسکتبال کشورمان در این مسابقه به برتری 69 بر66 مقابل شاگردان محمد ایزدپناه دست یافتند.

سالن امام علی سیرجان محل برگزاری دیدار تیم های گل گهر سیرجان و پتروشیمی بندر امام بود که طی آن تیم گل گهر به عنوان تنها میزبان پیروز بازی امروز میهمان خود را از پیش رو برداشت. گل گهر سیرجان با نتیجه 101 بر 95 پتروشیمی را شکست داد.

مرحله نخست رقابت های پلی اف بسکتبال باشگاه های کشور به شیوه 2 از 3 برگزار خواهد شد. درادامه این مرحله از مسابقات میزبانان بازی های امروز، روز دوشنبه هفته آینده در خانه حریفان خود به میدان می روند.