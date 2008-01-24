اعتصاب کارگری و صنفی مناطقی از لبنان را فرا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعتصاب کنندگان درحرکت اعتراض آمیز خود شماری از جاده ها و خیابانها را در مناطق مختلف لبنان بستند.



نیروهای امنیتی و پلیس لبنان نیز به طور گسترده در بیروت و شهرهای بزرگ برای جلوگیری از هرگونه تخلفی مستقر شدند.

دهها راننده وسایل نقلیه عمومی در بیروت از جابجایی مسافر توسط تاکسی ها به فرودگاه بیروت جلوگیری کردند، اما جلوی خودروهای شخصی را نگرفتند.



دهها صیاد نیز در محله الاوزاعی در جنوب بیروت با برپایی تظاهرات خواستار برآورده شدن خواسته های خود از جمله دریافت کمک از دولت شدند.



150 راننده وسایل نقلیه عمومی نیز در شهر صور در جنوب لبنان تظاهرات کرده و با عبور از خیابانها شعار دادند و بر حقوق خویش تاکید کردند.