کلمنته بهترین انتخاب بود / فدراسیون گام اول را محکم برداشت

مهدی تاج با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : کلمنته درمیان گزینه هایی که مد نظر فدراسیون فوتبال قرار داشتند از هر جهت واجد شرایط لازم بود و خوشحالم که در مدت کمتر از یک هفته توانستیم با تلاش هیئت رئیسه و کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال یکی ازبهترین و بزرگترین مربیان فوتبال جهان را برای تیم ملی استخدام کنیم و در واقع هیئت رئیسه جدید نخستین گام را محکم و قاطع بردارد.

وی ضمن قدردانی از حمایت های رئیس سازمان تربیت بدنی در فراهم شدن شرایط مالی برای به خدمت گرفتن خاویر کلمنته از سوی فدراسیون فوتبال، اظهار داشت : از مهندس علی آبادی به دلیل حمایت های ویژه از فدراسیون فوتبال تشکر می کنم که دراین مقطع حساس فدراسیون فوتبال را تنها نگذاشتند و زمینه جذب یکی از بهترین و بزرگترین مربیان فوتبال دنیا را برای عهده دار شدن هدایت تیم ملی فراهم کردند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال درخصوص جزئیات قرارداد خاویرکلمنته اظهار داشت : قرارداد این مربی اسپانیایی ماهیانه نزدیک به 30 هزار یورو و سه ساله است که در صورت رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود. وی دو دستیار خواهد داشت و سایر اعضای کادر فنی را مربیان ایرانی تشکیل می دهند . طبق توافقات انجام شده وی از دیدار مقابل سوریه هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را برعهده خواهد گرفت.

تاج با بیان اینکه کلمنته گزینه اول کمیته انتقالی برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان بود تصریح کرد : در آن مقطع وی در پاسخ کمیته انتقالی اعلام کرده بود که قصد مربیگری ندارم و ترجیح می دهم به استراحت بپردازم ولی زمانی که پیشنهاد دوباره فدراسیون فوتبال ایران مطرح شد، برای هدایت تیم ملی با علاقمندی اعلام آمادگی کرد و حتی به آقای شفق گفته بود مطمئن باشید" با پیراهن ایران در جام جهانی حضور خواهم داشت".

وی با بیان اینکه در انتخاب سرمربی تیم ملی سه ویژگی اصلی را مد نظر داشتیم اظهار داشت : داشتن تجربه جام جهانی ، سابقه فعالیت درتیم های بزرگ فوتبال دنیا و داشتن انگیزه های لازم برای صعود به جام جهانی از مهمترین شاخصه هایی بود که در انتخاب سرمربی خارجی مد نظر داشتیم و ضمن اینکه شاخص های سن ، تعداد دستیاران ، مسائل اخلاقی و... از ویژگی های فرعی بود که خوشبختانه کلمنته از تمامی این ویژگی ها برخوردار بود .

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه از این پس تصمیم گیری پیرامون تمامی تیم های ملی در چارچوب کمیته تیم های ملی انجام خواهد شد و بزودی اعضای این کمیته از سوی فدراسیون فوتبال معرفی خواهد شد ، تصریح کرد : با توجه به شرایط حساس تیم ملی درمقطع کنونی و در پیش بودن بازیهای مرحله مقدماتی جام جهانی ، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب سرمربی تیم ملی را بطور ویژه پیگیری و آن را به سرانجام رساند و دراین زمینه مستقل از اساسنامه عمل کرد اما در سایر مسائل مربوط به تیم های ملی، کمیته تیم های ملی تصمیم گیرنده نهاییز خواهد بود.

وی تاکید کرد : استراتژی فدراسیون فوتبال بکارگیری مربیان ایرانی در رده های مختلف تیمهای ملی است و در این راستا تلاش خواهد کرد تا از مربیان کارآمد داخلی به منظورهدایت تیم های ملی رده های مختلف استفاده کند چرا که اعتقاد داریم مربیان با دانش و با تجربه ای درفوتبال ایران حضور دارند که می توانند به پیشرفت فوتبال ایران در رده های پایه کمک کنند.