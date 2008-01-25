آیین نامه تجهیزات پزشکی به بیمارستانها و مراکز درمانی کشور ابلاغ شد

رضا مسایلی در حاشیه مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بر همین اساس در بخش واردات و تولید تجهیزات پزشکی، آیین نامه مدونی را تهیه و به کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی کشور ابلاغ کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس کلیه مراکز درمانی موظف شده اند تنها از تولیداتی استفاده کنند که دارای برچسب مورد تایید این وزارتخانه باشند.

مسایلی افزود: همچنین در زمینه ثبت واردات کالا مقرر شده است کلیه مراحل ثبت در رایانه ثبت شود تا علاوه بر اطمینان از استاندارد بودن کالا، مراکز بیمه نیز با مراجعه به این بانک اطلاعاتی بتوانند خدمات خود را به خصوص در زمینه کالاهای ارتوپدی، چشم و قلب ارائه کنند.

این مسئول یادآور شد: اتخاذ چنین سیاستهایی، موجب جلوگیری از قاچاق تجهیزات پزشکی نیز می شود.

مسایلی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت تولیدات تجهیزات پزشکی در کشور را مثبت ارزابی کرد و گفت: در حال حاضر 410 تولید کننده داخلی، 450 نوع محصول نهایی تولید می کنند.

وی در بخش دیگری تحریمهای آمریکا علیه ایران را بی ثمر دانست و ادامه داد: بین آن چیزی که در اخبار می آید با آن چیزی که در عمل مشاهده می شود، متفاوت است زیرا بخش خصوصی تاکنون نشان داده است که برای انجام مراحل تولید خود محدودیتی در زمینه تهیه مواد اولیه نداشته است.

مسایلی در ادامه سال 85 را در زمینه صادرات تجهیزات پزشکی دارای یک جهش صادراتی توصیف کرد و افزود: کشورهای هدف در این زمینه شامل آسیای مرکزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند.

وی همچنین عنوان کرد: پارسال همچنین میزان واردات تجهیزات پزشکی 400 میلیون دلار و میزان تولیدات داخلی حدود 60 میلیون دلار بود.

مسایلی برگزاری نمایشگاه تخصصی در زمینه پزشکی را مثبت خواند و بیان داشت: البته چنین نمایشگاه هایی زمانی موفق عمل خواهند کرد که به صورت هدفمند برگزار شوند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی این اقدام صورت گیرد، زمینه جذب متخصصان فراهم می شود و رقابت بین تولید کنندگان افزایش می یابد.

وی در بخش دیگری در خصوص نحوه تعیین تعرفه تجهیزات پزشکی اظهار داشت: تعرفه ها در کمیسیون ماده یک وزارت بازرگانی و بر اساس چند آیتم تعیین می شود.

مسایلی افزود: این آیتمها که همگی دارای معیار علمی هستند شامل میزان تولید داخلی، میزان نیاز داخلی، میزان واردات، قیمت محصولات وارداتی، قیمت محصولات داخلی است و میزان آن بین چهار تا 95 درصد است.