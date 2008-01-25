تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه پنجم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با شانزدهم محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیست و پنجم ژانویه سال 2008 میلادی.
* تیم فوتبال نوجوانان کشورمان ساعت 14 امروز و در دیداری تدارکاتی با تیم فوتبال بزرگسالان منتخب کیش دیدار می کند.
- مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ کویت، امروز در این کشور آغاز می شود.
- مرحله برگشت پلی آف رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور، امروز با برگزاری دیدار هیئت شنای گیلان و دانشگاه آزاد ابهر به پایان می رسد.
- مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا امروز با برگزاری 2 دیدار از گروه D پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
* ساحل عاج - بنین
* نیجریه - مالی
- در ادامه بازی های تدارکاتی در رده باشگاهی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* هوفنهیم آلمان - هانوفر آلمان
* شالکه آلمان - بازل سوئیس
* هایدوک کرواسی- وردربرمن آلمان
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