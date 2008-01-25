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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۴۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: برگزاری دیدار تدارکاتی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان و پیگیری مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه پنجم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با شانزدهم محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیست و پنجم ژانویه سال 2008 میلادی.

* تیم فوتبال نوجوانان کشورمان ساعت 14 امروز و در دیداری تدارکاتی با تیم فوتبال بزرگسالان منتخب کیش دیدار می کند.

- مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ کویت، امروز در این کشور آغاز می شود.

- مرحله برگشت پلی آف رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور، امروز با برگزاری دیدار هیئت شنای گیلان و دانشگاه آزاد ابهر به پایان می رسد.

- مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا امروز با برگزاری 2 دیدار از گروه D پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
*  ساحل عاج - بنین
* نیجریه - مالی

- در ادامه بازی های تدارکاتی در رده باشگاهی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* هوفنهیم آلمان - هانوفر آلمان
* شالکه آلمان - بازل سوئیس
* هایدوک کرواسی- وردربرمن آلمان

 

کد مطلب 626637

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